Lions, successo dell’incontro dibattito su disabilità, diritti e sostegno

Firenze, 31 marzo 2023 - ‘Disabilità. Diritti fondamentali e istituti di protezione’, questo il titolo dell’incontro interclub organizzato dal Lions Club Firenze Ponte Vecchio presieduto da Angela Pollastri, col Lions Club Firenze, il Lions Club Firenze Scandicci, il Lions Club Vaglia in collaborazione con i Leo Club. Si è tenuto a Firenze, presso l’Ic Auditorium della Fondazione CR Firenze di Lungarno Soderini, ed ha avuto grande partecipazione di pubblico e riscosso apprezzamento e molto interesse da parte della cittadinanza. L’incontro – che si inserisce nell’ambito del tema di studio nazionale 2022/2023 “Dopo di Noi, Disabilità, Alzheimer e Amministratore di Sostegno” - era infatti aperto a tutti e gratuito proprio per permettere a chiunque di prendervi parte ed essere messi al corrente su molti aspetti legati a questo importante tema. Una delle peculiarità della preziosa opera di servizio dei Lions Club è proprio la capacità di dare risposte e informazioni a bisogni propri delle comunità dove operano: un obiettivo che ha animato questo incontro introdotto da Angela Pollastri, presidente del Lions Club Firenze Ponte Vecchio, che si è svolto alla presenza di prestigiosi relatori. È intervenuto infatti il professor Antonio Gorgoni, docente universitario di diritto privato, che ha trattato il tema dell’esercizio dei diritti fondamentali da parte del disabile, anche a seguito di malattie gravemente invalidanti quali l’Alzheimer, ed ha illustrato i relativi istituti di protezione, come ad esempio la nomina dell’amministratore di sostegno. È intervenuta poi la professoressa Elisabetta Nardinocchi, direttrice del museo Horne che fa parte della rete Musei Welcome Firenze, che ha realizzato e ha tutt’ora in corso laboratori appositi e diretti in maniera specifica alle disabilità e all’ Alzheimer. Su quest’ultimo argomento c’è stato anche l’intervento di Chiara Lachi e Cristina Bucci, coordinatrici per i Musei Toscani per l’Alzheimer. “Abbiamo deciso di affrontare questo tema di interesse generale permettendo a chiunque di prendervi parte – ha spiegato Angela Pollastri, presidente del Lions Club Firenze Ponte Vecchio –. Si parla dei diritti dei disabili e delle figure che possono essere di aiuto, e per rendere fruibile l’incontro a quante più persone possibili, il filmato dell’evento lo metteremo appositamente su Youtube, a disposizione di tutti ”. “Molti musei – ha spiegato la presidente Elisabetta Nardinocchi - operano da diversi anni per rendere inclusive le proprie raccolte. In particolare a Firenze opera la rete dei musei Welcome Firenze che è costituita da sette istituzioni fiorentine di grande importanza, sia musei artistici che scientifici, che operano per eliminare le barriere fisiche, psichiche e sensoriali, in modo da rendere tutti i musei accessibili a chiunque”. Maurizio Costanzo