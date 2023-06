L’11 giugno del 1993 usciva al cinema Jurassic Park di Spielberg

Firenze, 11 giugno 2023 - Sono passati 30 anni da quando i dinosauri di Jurassic Park nati dalla penna di Michael Crichton e portati sul grande schermo da Steven Spielberg hanno "terrorizzato" gli spettatori, eppure il loro successo rimane inossidabile.

Lo dimostra il recente dominio del capitolo conclusivo della saga giurassica al botteghino. Jurassic World 3 con la regia di Colin Trevorrow e la presenza contemporanea delle vecchie indimenticabili glorie (Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern) assieme ai nuovi personaggi (Chris Pratt e Bryce Dallas Howard) è balzato subito nella top ten dei film più visti.

Il primo film 'Jurassic Park' uscì nelle sale cinematografiche americane l’11 giugno del 1993. La trama racconta le vicissitudini di un gruppo di persone in un parco divertimenti con dinosauri clonati, creato da un filantropo miliardario e da un team di scienziati genetisti. Ma durante una visita di valutazione, prima dell'apertura al pubblico, i dinosauri fuggono e mettono a rischio la vita di chi si trova nel parco. Il trentennale viene festeggiato in grande stile in tutto il mondo. Il parco a tema Universal Orlando in Florida ha scelto di festeggiare "una delle più grandi avventure cinematografiche mai create", con una serie di esperienze e offerte coinvolgenti, tra cui un menù a tema giurassico.

Chi varcherà i cancelli dell'iconico Jurassic Park all'Universal Islands of Adventure scoprirà invece una "zona immersiva con esperienze da brivido", come l'incontro con un feroce Tyrannosaurus rex o il vertiginoso Jurassic World VelociCoaster, "le montagne russe a lancio più alte e più veloci della Florida". Un'altra tappa obbligata per i fan del blockbuster di fantascienza e avventura, che è stato un successo al botteghino e uno dei film più visti di sempre, è addirittura un 'negozio-tributo': si tratta del Jurassic Park Tribute Store che invita i visitatori a esplorare ogni momento del film nelle sue stanze a tema, che offrono storyboard, mappe e spazi fotografici che ricreano alcune delle scene più memorabili del film.

