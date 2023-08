Studiare all’Università di Firenze, le scadenze nel mese di agosto

Firenze, 16 agosto 2023 - Sono settimane di scelte cruciali le prossime per chi si avvia verso gli studi universitari. Sono già iniziate le immatricolazioni per il 2023-24 ai corsi di laurea triennale, a ciclo unico e magistrale dell’Università di Firenze. Le prossime scadenze. Per i corsi di laurea a numero programmato occorre prestare attenzione alle scadenze previste per iscriversi al test di ammissione.

È il 24 agosto quella per fare domanda per i corsi di laurea triennale delle Professioni sanitarie; per prepararsi alla prova, i candidati potranno seguire il corso gratuito, organizzato dalla Scuola di Scienze della salute umana, che si svolgerà dal 28 al 31 agosto presso il Plesso didattico Morgagni (maggiori informazioni sul sito della Scuola di Scienze della Salute Umana: https://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-147.html). Per partecipare al test per il corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria la scadenza è il 30 agosto.

Il 31 agosto scadono i termini per fare domanda per i corsi di laurea triennali in Biotecnologie; Design tessile e moda; Product, Interior, Communication and Eco-Social Design; Scienze biologiche; Scienze dell’educazione della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze farmaceutiche applicate; Scienze motorie, sport e salute; Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia. Mentre l’8 settembre scadono i termini per le lauree a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche. Tutte le info sulle scadenze del 2023-24 sono disponibili su www.unifi.it . Le novità dell’offerta formativa Unifi. Sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica e gestione sicura dei Big Data: sono alcune tra le maggiori sfide della nostra società a cui sono dedicate le 5 novità dell’offerta formativa (https://www.unifi.it/vp-8712-corsi-di-laurea.html) dell’Ateneo fiorentino. Si tratta di due corsi di laurea triennale, in Ingegneria Ambientale (Scuola di Ingegneria) e in Scienza dei Materiali (Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali), e di tre corsi di laurea magistrale, in Diritto per le sostenibilità e la sicurezza (Scuola di Giurisprudenza), Data Science, Calcolo scientifico & Intelligenza artificiale e Software: Science and Technology (Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali), quest’ultimo in lingua inglese e in collaborazione con IMT di Lucca.

Le informazioni sui social. Su Instagram ad agosto, ogni giovedì, venerdì e sabato, Unifi propone una serie web, UNI-verso, dedicata agli interrogativi e alle sfide legate alla scelta del percorso di studio. Nella sezione reel del canale Instagram dell'Ateneo (www.instagram.com/unifirenze/) sono disponibili anche gli approfondimenti, uno per ogni Scuola di Ateneo, in cui gli studenti senior rispondono ai dubbi dei giovani alle prese con la scelta universitaria. Informarsi online. Ad agosto (tranne dal 14 al 18) sono attivi lo Sportello di accoglienza e orientamento (https://www.unifi.it/p567.html#accoglienza), che supporta, anche online, i futuri studenti nella scelta universitaria, il Contact center telefonico (https://www.unifi.it/p567.html#callcenter), dedicato a procedure amministrative e scadenze, lo Sportello procedure selettive per le info sui corsi di laurea a numero programmato. Molto utili anche le risorse on line presenti nella sezione del sito web Unifi dedicata alle future matricole www.unifi.it/orientamento.

Maurizio Costanzo