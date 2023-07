A Firenze nasce il fast food delle insalate. Che fa anche il conto delle calorie

Firenze, 6 luglio - Un contacalorie per capire quanto stiamo mangiando. È quello che offre "Insalateria Original", il nuovo locale inaugurato oggi in Borgo La Croce 27r a Firenze, a due passi da Piazza Beccaria e da Sant'Ambrogio, importante crocevia della vita dei fiorentini e turisti, futura fermata della tramvia linea 3.

Insalateria Original nasce proprio dall'idea di offrire un fast food con un servizio veloce e curato, per rispondere all'esigenza di tutti coloro che amano mangiare bene e leggero con attenzione alla qualità e al benessere, ma non hanno sempre il tempo per farlo nelle giornate di vita frenetica, che sia di lavoro, studio o in vacanza.

Il nuovo locale in Borgo la Croce offre insalate componibili ma anche wrap, le classiche piadine farcite e arrotolate, avocado toast, smoothies, centrifugati e spuntini dolci con ingredienti salutari e in un ambiente pop e improntato sull’attenzione all’ambiente.

Si può scegliere tra insalate già ideate o componibili, aggiungendo gli ingredienti che si desidera e scegliendo le dimensioni. 'Insalateria’ è il locale perfetto per chi è attento al benessere personale e cerca un pasto salutare ma gustoso, da consumare velocemente in un'atmosfera piacevole ed accogliente o da portare via per mangiarlo a casa o in ufficio: la location offre l'incontro tra gli smart worker con i turisti, tra i fiorentini con gli studenti e con i lavoratori del quartiere, per agevolare la permanenza, presenti anche 18 punti di ricarica per smartphone e laptop.

Non solo: Insalateria Original è già presente su tutte le principali piattaforme di delivery come Deliveroo, Glovo e Just Eat, per ordinare dall’app e ricevere le insalate e tutti i prodotti del menù dove si vuole. Per aiutare i clienti, sul menù (come sul sito) sono indicati, suddivisi in categorie, tutti gli ingredienti - freschi e di alta qualità - e accanto a ogni prodotto sono indicate le calorie che contiene. A dare il benvenuto nel locale, dall'arredamento dai colori vivaci e accesi, un'allegra mascotte: "Rafanello".

Per mangiare in compagnia dei propri amici o anche da soli, perché no, in un ambiente semplice e informale ideale per le pause pranzo, magari di giovani studenti tra una lezione e l'altra, e per le cene veloci, prima di godersi la serata. Dietro a "Insalateria Original" ci sono due imprenditori fiorentini, tra cui Jacopo Vettori, ideatore under 35 del concept.

“La nostra mission – hanno spiegato – è quella di fornire un'alternativa di pasto salutare ma anche gustosa, utilizzando materie prime di qualità, attraverso un servizio veloce, con un prodotto personalizzabile. I nostri valori sono: semplicità, l'educazione alimentare e il benessere psicofisico. Un concept di fast food sano, in un'atmosfera green che rispecchia i valori dell'ecosostenibilità e del riciclo. Una formula smart adatta per lo studente, per il lavoratore e per tutti coloro che vogliono un pasto veloce, salutare e informale”.

“Insalateria Original vuole sfatare due falsi miti: che le insalate siano tristi e che il fast food sia poco salutare. Finalmente, dopo oltre un anno di progettazione e sviluppo, siamo felici di poter inaugurare il primo punto vendita di questo sfidante progetto", afferma Vettori tagliando il nastro oggi del locale. L’interesse verso la salute e il mondo healthy ci ha guidato nello sviluppo di questo concept di catena di cibo salutare, con l'obiettivo di dare la possibilità alle persone di mangiare cibo gustoso ma anche sano, con una composizione nutrizionale bilanciata”.

Mangiare bene e sano non è solo ideale per mantenere una corretta alimentazione, ma sempre più necessario, anche ai fini di sostenibilità ambientale e sociale. Il benessere a cui tiene "Insalateria Original" si ritrova anche nella scelta di utilizzare materiali ecologici, come plastica riciclabile e biodegradabile o carta di cellulosa.

L'obiettivo è quindi sensibilizzare turisti e fiorentini ad avere attenzione e mantenere una dieta equilibrata senza perdere sapore e gusto, come la cucina italiana insegna sempre. Con attenzione alle nuove generazioni: sono allo studio infatti nuove soluzioni e menù, come dei box strutturati e combinati di cibo selezionato dai valori nutrizionali bilanciati, tenendo fede all'importanza di introdurre nella dieta frutta e verdura fin dalla prima età. Insalateria Original si trova in Borgo la Croce 27r, è aperto tutti i giorni (tranne la domenica) dalle 11.30 alle 21.30.