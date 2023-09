Firenze, auto a fuoco in via Taddeo Alderotti: traffico in tilt

Firenze, 26 settembre 2023 – Quattro auto in fiamme nel parcheggio adiacente agli spazi dell’ex Meccanotessile di via Taddeo Alderotti. Secondo quanto ricostruito, per cause ancora da definire, l'incendio è partito da una delle vetture per poi propagarsi alle altre tre che erano posteggiate nell'area. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco e della polizia.

18 foto Foto NewPressPhoto

L'episodio sta avendo conseguenze sul traffico della città. Lunghi incolonnamenti da piazza Dalmazia a piazza Leopoldo. Sono in corso le indagini per risalire alle cause che hanno portato all'incendio e chiarire eventuali responsabilità.