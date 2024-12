In fiamme nella notte l’intercapedine di un tetto alla cartotecnica Essity

Lucca (Porcari) - Fiamme all'Essety. Per questo, una squadra di vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta attorno alle ore 1:05 in via Bernardini per estinguere un incendio che ha interessato l'intercapedine del tetto della cartotecnica Essety, all'interno della quale bruciavano dei residui di polvere.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complicate dalla difficile intercettazione del punto interessato dall'incendio. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e chiarire eventuali responsabilità. Al momento non si segnalano persone coinvolte.