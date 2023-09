Il ministro Sangiuliano inaugura a Firenze la Giornata Europea della Cultura Ebraica

Firenze, 7 settembre 2023 - Domenica 10 settembre torna la Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla ventiquattresima edizione, diffusa quest’anno in 101 località distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole. L’iniziativa, alla quale partecipano trenta Paesi europei, è coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e apre alla cittadinanza le porte di sinagoghe, musei e altri siti ebraici.

A fare da “fil rouge” tra le centinaia di eventi che saranno organizzati in tutto il Paese, un tema inedito: “La bellezza”. Città capofila di questa edizione, ovvero il luogo dove si darà il via simbolico agli eventi in tutta Italia, non a caso sarà Firenze. Nel capoluogo toscano, il tema sarà declinato attraverso molteplici iniziative, che si svolgeranno in Sinagoga e nell’antistante giardino (Via Farini, 6). Gli eventi inizieranno sabato 9 settembre, alle 21.30, con il concerto di Liron Meyuhas, percussionista e cantante israeliana che propone un personale viaggio nelle musiche della tradizione ebraica.

Domenica 10 settembre, alle ore 10 nella Sinagoga di Firenze (Via Farini, 6), si terrà l’inaugurazione ufficiale e nazionale della XXIV edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Interverranno, tra gli altri, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni, il Presidente della Comunità ebraica di Firenze Enrico Fink, il Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Firenze Gadi Piperno, il Console Onorario d’Israele Marco Carrai, il Sindaco di Firenze Dario Nardella, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Alle 11 il primo panel: “La bellezza: un bel rischio da correre”, con il filosofo Davide Assael, il rabbino Roberto Della Rocca, la giornalista Daniela Hamaui, il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, in “conversazione” con ChatGPT. Modera l’esperto di linguaggi multimediali Giuseppe Burschtein. Alle 12.15 va in scena “In corpo al pescecane”, breve spettacolo con visita guidata tra le scenografie e i bozzetti di Emanuele Luzzati, organizzato dalla Fondazione Luzzati e dal Teatro della Tosse di Genova che da più di quarant’anni porta in maniera giocosa il teatro in luoghi non convenzionali. Lo spettacolo (su prenotazione) sarà replicato anche alle 14.15, alle 15.45 e alle 16.30. Per prenotazioni 055 2989879.

Alle 12.30, appuntamento con “I cinque sensi e la bellezza”, incontro a cura dell’associazione Adei Wizo, finalizzato a raccontare come, nell’ebraismo, anche le azioni più semplici e quotidiane possano essere fonte di bellezza. Alle 13.30 si parlerà di cibo nell’evento “La bellezza nel piatto”, un cooking show dello chef Simone Bocca, detto “il Pè”, che preparerà la versione ebraica del cacciucco alla livornese. A seguire degustazione (su prenotazione: [email protected]).

Si continua alle 14.30 con “La bellezza raccontata”, uno spettacolo di animazione con burattini per grandi e piccini, a cura realizzato da Simcha Jelinek. Un invito alla ricerca della propria bellezza interiore. Alle 15, incontro "La Bellezza nel Tanakh”, con il Rabbino Capo di Firenze Gadi Piperno e con la partecipazione del gruppo di canto femminile della Comunità ebraica fiorentina. Alle 16 si proseguirà con l’incontro “La bellezza delle diversità”, con Raffaella Di Castro (responsabile della Giornata Europea della Cultura Ebraica per l’Ucei) e Stefano Levi Della Torre (studioso di tematiche ebraiche e pittore). Un dialogo finalizzato a indagare le possibili implicazioni tra valori etici e dimensioni estetiche all’interno dell’ebraismo.

Alle 16.45, in occasione dell’uscita del nuovo catalogo della Collezione di Leone Ambron donata alla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, si terrà un incontro dedicato a “La bellezza del donare, ebrei collezionisti d’arte, mecenati e filantropi”. Mentre alle 17.15 si continua con “La bellezza della solidarietà. Giardino dei Giusti”. Alle 18, “Aspettando Gioele”, intermezzo con Raffaella Di Castro, Enrico Fink, Gadi Piperno e Gadi Schoenheit. Alle 18.30, gran finale con “Allontana la tristezza dal tuo cuore” (Qohelet 11,10), monologo dell’attore e comico Gioele Dix. Per tutto il giorno, sono previste visite guidate alla Sinagoga e al Museo Ebraico alle ore 11, 13, 15, 16 e 17, a cura di Opera Laboratori. Prenotazione consigliata al numero telefonico 055 2989879 o presso la biglietteria della Sinagoga.

Altre iniziative da non perdere durante il corso della giornata: il laboratorio “La bellezza tattile”, la proiezione di un video sulla bellezza del Ghetto di Venezia e sul recente restauro della sua Sinagoga italiana, l’installazione video “La bellezza del restauro” a cura di Opera del Tempio ebraico di Firenze, la mostra “Le Ketubbot – i contratti matrimoniali - dell’archivio della Comunità ebraica di Firenze” e “Coltivare la bellezza e la meraviglia”, attività per bambine e bambini su feste e testi ebraici.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento culturale consolidato, che nel nostro Paese - come sostenuto dall’Aepj l’associazione europea per la preservazione del patrimonio ebraico e organizzazione “ombrello” della Giornata - vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa. Grazie alla virtuosa e fattiva collaborazione tra Comunità Ebraiche, Comuni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio, e a un patrimonio storico-culturale di sicuro interesse, ogni anno si dà vita a una manifestazione diffusa in modo capillare in gran parte della penisola, che accoglie decine di migliaia di visitatori.

La XXIV Giornata Europea della Cultura Ebraica ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica. La manifestazione è riconosciuta dal Consiglio d’Europa. Gode inoltre del Patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito www.ucei.it/giornatadellacultura, dove sono disponibili i programmi delle singole località (in continuo aggiornamento), con un focus particolare su Firenze, la città capofila di quest'anno. Il sito offre inoltre letture di approfondimento sul tema della bellezza nelle sue diverse declinazioni, così come sulla storia e cultura ebraica in generale, e percorsi multimediali, comprensivi di video, gallery fotografiche e “virtual tour”.