Farmacie, bilancio col segno più: cresce il fatturato

Farma.net, bilancio col segno più. Cresce il fatturato della società di gestione delle farmacie comunali. Il dato è 11,3 milioni di euro (+4,24% rispetto al 2023) con un utile di esercizio 828mila euro e dividendi per 781mila euro, di cui quasi 400mila al Comune di Scandicci. "Chiudiamo il bilancio con un fatturato in crescita e un’ottima marginalità (40,53%) che ci ha consentito una copertura esaustiva dei costi operativi – ha detto Marco Lenzi, presidente di Farma.net – l’incremento del fatturato e degli utili ci ha anche permesso di dare un buon premio di produttività annuale a tutti i dipendenti".

Per le prospettive future, l’idea è di puntare su un’offerta sempre maggiore di servizi al cittadino. Attualmente nelle farmacie comunali di Scandicci è possibile effettuare una serie di esami come l’holter pressorio, l’elettrocardiogramma, la misura della glicemia, e altri servizi. "Farma.net – ha detto l’assessore alle Partecipate, Salvatore Saltarello – chiude il 2024 con un fatturato in crescita e così l’utile d’esercizio. Si tratta di un risultato importante per il nostro territorio, frutto del lavoro di squadra e di una governance efficace. Le nostre otto farmacie comunali, con 49 dipendenti, rappresentano una rete capillare che garantisce ogni giorno un servizio di prossimità fondamentale per la cittadinanza".