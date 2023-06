Il 26 giugno è la giornata dei cani in ufficio. Sei consigli da tenere presente

Firenze, 26 giugno 2023 - I cani sono validi compagni di scrivania perché stimolano la creatività e riducono lo stress. Senza dimenticare che anche il loro umore trae beneficio da questa vicinanza.

Inoltre portano gioia e un po’ di informalità sul luogo di lavoro. Oggi, 26 giugno, è la Giornata Mondiale dei cani in ufficio, ricorrenza internazionale istituita in Inghilterra verso la fine degli anni ’90 con il nome di Take Your Dog To Work Day.

Anche in Italia si celebra l’evento che porta con sé un messaggio molto importante: avere il proprio cane sul luogo di lavoro, come dimostrano gli studi condotti dal Banfiled Pet Hospital e dall'International Journal of Environmental Research and Public Health, porta benefici anche in termini di produttività e serenità tra colleghi stemperando le tensioni.

Ecco alcuni consigli per fare di questa una bella abitudine. Riservare al cane un angolo dedicato, anche se il nostro ufficio non è molto grande. Quando si porta Fido in ufficio dobbiamo pensare di portare con noi anche la sua cuccia, o comunque un telo che conosce e del quale riesce a riconoscere l’odore. Meglio, poi, se il suo angolino lo si prepara a vista di proprietario, con una ciotola d’acqua e qualche croccantino, in un luogo tranquillo e non di transito.

Se il nostro amico a quattro zampe è poi abituato ad avere qualche pupazzo o giochino, è sempre meglio portarlo con noi, così da ricreare anche in ufficio lo stesso ambiente che lui ha già a casa.

Le attenzioni da porre nel caso ci siano più cani che condividono lo stesso ambiente, stabile o ufficio: sarà opportuno farli conoscere prima, magari con una passeggiata insieme e verificare che nessuno di loro sia a disagio, in tensione oppure eccitato dalla presenza degli altri. Inoltre, se si dovesse offrire uno snack, sarà bene evitare troppa vicinanza tra di loro, potrebbe provocare qualche ringhio o tensione per una naturale possessività rispetto a qualcosa che non si mangia tutti i giorni.

Se il nostro cane è particolarmente vispo, portiamo qualche masticabile naturale o gioco di attivazione mentale. Anche se il nostro cucciolo è carino, non bisogna farlo "spupazzare" da tutti i colleghi se lui non vuole. Ci sono cani che amano essere accarezzati e coccolati e cani invece più schivi e diffidenti. Ritagliamoci del tempo per fargli fare quattro passi. Anche se siamo impegnati in call o riunioni, non bisogna mai rinunciare alla passeggiata quotidiana insieme a lui. Se vediamo che il cane in ufficio non è a suo agio, non portiamolo più.