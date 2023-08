Harley-Davidson, le mitiche motociclette compiono 120 anni. Sono nate nella città di Fonzie

Firenze, 28 agosto 2023 - Milwaukee è famoso per essere il luogo dove venne ambientata la fortunata serie televisiva ‘Happy Days’. Ma nella realtà è proprio in questa piccola cittadina rurale del Wisconsin, nel cuore dell’America del nord, che 120 anni fa nacquero le iconiche Harley-Davidson, incarnazione su due ruote del mito del sogno americano.

Tutto ebbe origine grazie a Bill Harley e ai fratelli Walter e Arthur Davidson, che erano amici e tutti figli di operai immigrati. Insieme hanno dato vita ad un marchio che rappresenta in tutto e per tutto l'America e i suoi ideali di libertà.

Ciascuno mise in questa motocicletta sogni e speranze per il futuro: Walter e Arthur volevano uscire dai margini della società, mentre Bill sperava di essere indipendente ed emanciparsi dai suoi dispotici genitori, riuscendo a esprimere il proprio talento ingegneristico.

Tutto nacque in un capanno in legno, anche se è stata casa Davidson la prima vera “officina”, dove si fecero molti esperimenti rischiando di andare a fuoco molte volte.

Ognuno fece la sua parte, Walter mise a servizio la propria esperienza da macchinista per le ferrovie, mestiere che svolgeva in Kansas. Viene sfornato così il primo prototipo. Lo acquistò Henry Meyer, che era un compagno di scuola di Arthur e William. Cominciarono le sfide con la Indian Motorcycles, storica grande rivale. Sfide che a volte risulteranno mortali. La voce della potenza di queste nuove moto si sparge in fretta, e i tre decidono di fondare la società Harley & Davidson Motor Company: era il 28 agosto del 1903.

La vera svolta avvenne quando le Davidson nel 1907 divennero le moto in uso alla polizia. Durante la prima guerra mondiale la compagnia di Milwaukee divenne il primo costruttore al mondo di motociclette.

Al successo si somma un primato non da poco: è la prima moto a raggiungere i 160 chilometri orari. Anche grazie ai film e a star del calibro di James Dean, Elvis Presley e Fonzie di Happy Days, queste moto diventano mito. Il suono di scarico caratteristico e rumoroso resta il loro marchio di fabbrica. I gadget e la possibilità di personalizzarla a piacimento, secondo i propri gusti, l’hanno resa leggenda. Nasce oggi Giorgio Bocca nato il 28 agosto del 1920 a Cuneo. Grande scrittore e tra i più noti giornalisti italiani, ha scritto: "Che devo fare?", chiedo ai medici dei miei malanni. "Cammini - dicono - non smetta mai di camminare". "Ma è faticoso", dico. E loro: "Cammini anche con fatica e dolore". Così cammino, come dai primi anni della mia vita, come a noi uomini è toccato di fare dalla preistoria allo sbarco sulla luna, dove camminare sarebbe facile perché non c'è gravità, ma devi procedere a balzi. Quanto hanno camminato gli uomini!”. Maurizio Costanzo