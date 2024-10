Oggi è la Giornata della balbuzie: ne soffrivano anche Manzoni e Marilyn Monroe

Firenze, 22 ottobre 2024 - La balbuzie è un disturbo che spesso viene percepito come imbarazzante da chi lo vive in prima persona. Si tratta di una condizione che può limitare la vita delle persone, perché è associata nella maggior parte dei casi a sintomi di forte ansia e paura nel dialogare con altre persone. In realtà, è possibile vivere una vita normalissima grazie a rimedi per la balbuzie e trattamenti che aiutano i soggetti balbuzienti a rieducare la respirazione e ottenere un metodo che facilita la produzione delle parole. Ci sono esempi di balbuzienti che hanno superato i blocchi provocati dalla balbuzie e sono riusciti a raggiungere i loro sogni professionali e di vita, realizzando capolavori e ottenendo grande successo. Ci riferiamo sia a persone comuni che a cantanti, persone dello spettacolo e politici.

I grandi personaggi che hanno sconfitto la balbuzie

I personaggi famosi e storici che hanno sofferto di balbuzie sono veramente tanti. In alcuni dei quali, se non si conosce il problema, è impossibile scoprire che sono soggetti a balbuzie o che hanno sofferto di disfluenza durante l’età dell’infanzia. Un esempio? Alessandro Manzoni. La sua difficoltà gli impediva di pronunciare le parole in pubblico. Dai tempi in cui Manzoni dovette combattere con la balbuzie ad oggi, in cui si conoscono tutti gli aspetti di questo disturbo, tanti personaggi sono riusciti a migliorare la loro qualità di vita senza dover rinunciare a ciò che li appassiona e senza perdere la fiducia in loro stessi.

Joe Biden, attuale Presidente degli Stati Uniti d’America, ha sofferto di balbuzie ed è riuscito a fare della parola il suo punto di forza. Biden ha parlato al suo pubblico di questo disturbo, dopo essere stato proclamato Presidente, raccontando che nonostante i traguardi e la fiducia in sé stesso che è riuscito a conquistare, il disturbo torna a bussare in alcune situazioni e lui non ne fa un problema, affermando che la balbuzie non ha nulla a che vedere con il quoziente intellettivo di una persona. “È importante non cadere nell’errore di giudicare sé stessi dal proprio modo di parlare, noi siamo tanto altro”.

Un altro personaggio famoso, molto amato dal pubblico internazionale, Bruce Willis, ha raccontato di aver sofferto di balbuzie da piccolo e con il tempo è riuscito a parlare in modo fluente, combattendo ed eliminando quasi del tutto la balbuzie grazie alla recitazione. Una storia di determinazione e autodisciplina che ha consentito a Bruce di diventare una grande star del cinema.

Personaggi che hanno vinto la balbuzie: da Marilyn Monroe a Paolo Bonolis. Marilyn Monroe ha avuto una storia di balbuzie molto dolorosa. Si tratta di una balbuzie lieve che ha condizionato molto Marilyn durante gli anni del liceo. Si rivolse ad un logopedista che le insegnò come parlare e riuscì a farne uno dei suoi tratti distintivi durante la sua carriera.

Ed Sheeran, famoso cantante internazionale che scalda il cuore di tutte le ragazze, in occasione di un Gala di beneficenza ha raccontato la sua storia di balbuziente. Il video del suo discorso ha commosso tutti, diventando virale sul web per molto tempo. Il cantante ha sofferto di balbuzie da piccolo e non riusciva ad ottenere risultati, nonostante i trattamenti provati con il logopedista. Durante la sua crescita iniziò ad appassionarsi sempre di più alla musica rap e imparò a memoria le parole di un disco di Eminem. Cantare quel disco a memoria ebbe un effetto terapeutico sul cantante e all’età di 10 anni la balbuzie sparì definitivamente.

Infine, abbiamo un esempio di balbuziente famoso anche in Italia: Paolo Bonolis, noto conduttore della televisione italiana, ha sofferto di balbuzie fino all’età di 13 anni. Grazie alla sua ironia è riuscito a sopravvivere anche nei momenti più bui della sua balbuzie, depotenziando il problema. Paolo Bonolis, oggi, è anche un recordman di lettura veloce.

Maurizio Costanzo