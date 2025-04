Tre donne accerchiano una turista e tentano di derubarla con un ombrello: un arresto

Firenze, 12 aprile 2025 – Un ombrello usato come copertura per derubare una turista, in pieno giorno e con il sole alto nel cielo. È quanto accaduto martedì in piazza della stazione di Santa Maria Novella, dove una turista orientale è stata vittima di un tentativo di furto con destrezza da parte di tre donne, fermate dall’intervento di un agente della polizia ferroviaria libero dal servizio. L’uomo, in quel momento fuori orario di lavoro, ha notato la scena: tre giovani donne hanno accerchiato la turista, ostacolandone i movimenti e coprendola con un ombrello aperto – nonostante la giornata fosse serena – per agire indisturbate. In pochi istanti, una delle tre è riuscita a sottrarre il portafogli dalla borsa a tracolla della donna, nascondendolo proprio all’interno dell’ombrello. Il gesto, però, non è sfuggito all’occhio dell’agente, che è intervenuto rapidamente, riuscendo a bloccare la ladra con ancora il portafogli in mano. Le altre due complici si sono date alla fuga: una si è rifugiata all’interno del McDonald’s poco distante, l’altra si è dileguata verso il centro. L’agente ha tentato di fermare anche la seconda donna ma, complice la reazione aggressiva delle due e un malore simulato, una delle complici è riuscita a scappare. Il portafogli, lasciato cadere a terra dalla donna arrestata, è stato recuperato e riconsegnato alla proprietaria, che si è accorta del furto solo a cose fatte. In manette una cittadina bulgara di 42 anni, già nota alle forze dell’ordine.