“Fratello Sole, Sorella Luna”, in mostra i costumi di Danilo Donati per il film del 1972

Firenze, 3 ottobre 2024 - "Fratello Sole, Sorella Luna" è non solo una mostra omaggio al genio di Franco Zeffirelli e del costumista Danilo Donati ma anche un viaggio visivo attraverso l'Italia medievale e il mondo spirituale di San Francesco.

PRESSPHOTO Firenze, Fondazione Zeffirelli. Inaugurazione della mostra dei costumi del film “Fratello Sole Sorella Luna” sulla vita di San Francesco. Regia di Zeffirelli. Interviene Eugenio Giani, con lui Pippo Zeffirelli Giuseppe Cabras/New Press Photo

Un’occasione per esplorare il potere dei costumi nel cinema, capaci di trasmettere emozioni, caratteri e trasformazioni interiori attraverso l’arte sartoriale. Il tutto alla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus dal 4 ottobre al 30 novembre 2024 con un allestimento straordinario, voluto e curato dal presidente della Fondazione, Pippo Zeffirelli.

All'inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il capo di gabinetto della Regione Toscana Cristina Manetti e il presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti.

La mostra è organizzata da Fondazione Zeffirelli onlus con Regione Toscana in collaborazione con la Fondazione Cerratelli e mette a disposizione dei visitatori oltre 30 costumi originali e straordinari indossati durante le riprese del film Brother Sun, Sister Moon del 1972 diretto dal Maestro Zeffirelli con Graham Faulkner e Judi Bowker, Alec Guinness e Valentina Cortese, realizzati da Casa d'Arte Cerratelli. Per la prima volta, dopo oltre 50 anni, i costumi di scena disegnati da Danilo Donati saranno visibili al pubblico in un’unica esposizione che raccoglie gli elementi più significativi dell’intera produzione grazie alla collaborazione di Casa d’Arte Cerratelli che custodisce da anni buona parte del patrimonio-costumi delle più grandi produzioni italiane, e al contributo di Gelsi, costumi d’Arte.