Incidente: brutta caduta in allenamento per Francesco Casagrande, sarà operato

Firenze, 29 marzo 2023 – Brutto incidente in allenamento per il fiorentino Francesco Casagrande, l’ex professionista, poi protagonista per diversi anni nel mountain bike, che ha cessato l’attività nei mesi scorsi nel 2022.

Mercoledì 29 marzo mentre andava ad allenarsi con il fratello e alcuni amatori della zona fiorentina, ha urtato contro un furgoncino ed è finito a terra.

Serie le conseguenze dell’incidente per Casagrande trasportato all’ospedale Torregalli a Scandicci. Ha riportato la frattura di colles radio e ulna del polso sinistro, e la frattura della tibia sinistra per cui dovrà essere operato.

Dopo gli accertamenti eseguiti, Casagrande è stato ricoverato in ospedale ed è stato deciso che l’intervento verrà effettuato lunedì 3 aprile. Un’uscita in compagnia degli amici che è costata davvero cara al ciclista. Ricchissimo il palmares di Casagrande.

Su strada è stato protagonista al Giro d’Italia. Vari i successi anche nelle corse di un giorno, di cui è sempre stato uno specialista. Dopo la strada il passaggio alla mountain bike, specialità che gli è valsa un’altra importante serie di successi.