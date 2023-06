Firenze, via Guicciardini vestita a festa per la fine dei lavori

Firenze, 1 giugno 2023 - Piazza Pitti e via Guicciardini si vestono a festa per celebrare la fine dei lavori di riqualificazione dell'area. Da oggi tutti i commercianti hanno infatti esposto le nuove bandiere simbolo storico della città con l'obbiettivo di valorizzare uno dei percorsi pedonali più conosciuti al mondo, naturale collegamento tra Ponte Vecchio e Piazza Pitti.

“Per la nostra strada è la prima stagione di lavoro dalla pandemia e dalla fine degli interventi, abbiamo deciso di esporre le bandiere tipiche col Giglio Rosso proprio come inno alla città, alla nostra squadra del cuore e per invitare i fiorentini a tornare in centro. Ci auguriamo che questa iniziativa sia di buon auspicio” sottolinea Tommaso Sabatini, presidente ccn via Guicciardini. Al posizionamento delle bandiere hanno partecipato anche l'assessore al commercio Giovanni Bettarini e Santino Cannamela, presidente Confesercenti città di Firenze.

Rossella Conte