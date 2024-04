Firenze, un incontro sulla sensibilizzazione e tutela dell’acqua bene primario

Firenze, 11 aprile 2024 - L’acqua inquinata è un’emergenza per varie regioni italiane e come si è scoperto di recente anche grazie alle ricerche di Greenpeace e alle rilevazioni dell’Arpat, è un grave problema anche per la Toscana. Infatti, cinquanta associazioni e comitati hanno chiesto nei giorni scorsi alla Regione Toscana chiarimenti sulla presenza di sostanze chimiche Pfas (composti Poli e perfluoroalchilici) molto pericolose per la salute. Si tratta di “inquinanti eterni e invisibili nell’acqua”, come scrive Giuseppe Ungherese, collaboratore di Greenpeace nell’omonimo libro pubblicato quest’anno da Altraeconomia. L’acqua è fonte di vita, elemento sacro e purificante nella tradizione induista, sia nelle pratiche dello yoga, sia nell’antica medicina ayurvedica, sia, come espressione artistica, nella danza classica indiana. Questi argomenti, oltre alla performance artistica, verranno trattati nell’incontro moderato dalla giornalista Giulia Marcucci, che introdurrà il tema e gli interventi dei relatori. Padma Mayi, Presidente dell'Associazione Padmalaya Ayus Yoga, organizza l’incontro dal titolo “Acqua Apas, il fluido della vita”, in collaborazione con Greenpeace e con l’Unione Induista Italiana. L’evento si tiene venerdì 12 aprile dalle ore 18 alle ore 20al Conventino, in via Giano della Bella 20 (Piazza Tasso), Firenze. L’ingresso è libero, l’evento è infatti aperto al pubblic. L'evento mira a elevare la consapevolezza pubblica sull'inquinamento idrico, incoraggiando pratiche sostenibili e rispettose dell'ambiente. Questo il programma degli interventi: Simona Savini, rappresentante di Greenpeace, illustrerà le ricerche dell'organizzazione sull'inquinamento dell’acqua. Come viene usata l’acqua nella nostra società? E quali modificazioni sta subendo, in termini di disponibilità, questa essenziale risorsa? Padma Mayi esporrà gli aspetti della purificazione dello yoga e completerà l’intervento con una semplice visualizzazione, un’esperienza adatta per tutti i presenti. Malini Devi, esperta di Ayurveda, esplorerà il significato dell'acqua nella medicina tradizionale indiana. Svamini Shuddhananda Ghiri, monaca induista, parlerà della costante presenza dell’acqua in ogni rito di passaggio (samskara) della vita degli induisti. Svamini Atmananda offrirà una performance di danza Kuchipudi, celebrando l'elemento fluido. Maurizio Costanzo