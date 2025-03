Firenze, traffico in tilt in Borgo San Frediano: strada chiusa per lavori di Publiacqua

Firenze, 11 marzo 2025 - Traffico in tilt e disagi per residenti e automobilisti in Borgo San Frediano, dove un tratto di strada è stato chiuso a causa di lavori urgenti sulla rete idrica. Publiacqua ha reso noto che, a partire dalle 14.15, si è resa necessaria la sospensione dell’erogazione dell’acqua nel tratto compreso tra viale Ariosto e piazza dei Nerli, con possibili abbassamenti di pressione nelle aree limitrofe. L’intervento riguarda il rifacimento di un normale allaccio idrico, ma la posizione dei lavori – sul lato opposto della strada – ha reso indispensabile l’occupazione di una porzione di carreggiata, aggravando la situazione del traffico già congestionato della zona. “Il termine dei lavori è previsto per il tardo pomeriggio” fa sapere Publiacqua, che si scusa con i cittadini per il disagio causato dall’intervento.

Rossella Conte