Firenze, tornano i ‘Mercoledì musicali dell’organo e dintorni’

Firenze, 10 aprile 2023 - Tornano a risuonare le canne del maestoso organo Clementi dell’Auditorium Fondazione CR Firenze per l’edizione 2023 dei “Mercoledì musicali dell’organo e dintorni”, rassegna nata dalle decennali esperienze dei “Mercoledì Musicali della Fondazione CR Firenze” - dedicati alla musica per organo – e di Toscana Classica, associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l’attività professionale di giovani musicisti, cantanti e realtà musicali. Venti serate (di cui molte a ingresso libero), da aprile a giugno che vedranno protagonisti virtuosi della tastiera di fama internazionale come Andrzej Chorosinski, Susana Garcia Lastra, Josef Miltschitzky. E ancora, Olimpio Medori, Christian Tarabbia, Giulio Mercati e Daniele Dori. La rassegna coinvolgerà anche l’Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, con concerti dell’orchestra e formazioni da camera di Toscana Classica – tra gli ospiti il contrabbassista Alberto Bocini - per concludersi a giugno con due serate en plein air a Palazzo Medici Riccardi. E proprio l’Orchestra Toscana Classica sarà sul palco nelle serate inaugurali di domenica 16 e lunedì 17 aprile a Santo Stefano al Ponte Vecchio. Debutto nel segno di Antonio Vivaldi, con Marco Lorenzini nel duplice ruolo di maestro concertatore e violino solista. Del “prete rosso” ascolteremo le amatissime “Quattro stagioni” e il “Concerto in re minore per due violini, violoncello, archi op. 3 n. 11, RV 565”. Particolare l’appuntamento di mercoledì 19 aprile all’Auditorium Fondazione CR Firenze, dove ritroveremo l’Orchestra Toscana Classica insieme all’organista Giulio Mercati. Sul podio salirà Giuseppe Lanzetta. In programma tre delle diciassette “Sonate da chiesa” che Mozart compose tra il 1767 e il 1780. In apertura il “Concerto in fa maggiore per organo e orchestra, HWV 292” di Georg Friedrich Haendel, maestro dell’arte organistica e del suo apparentamento con ensemble barocchi. Ancora all’Auditorium Fondazione CR Firenze, mercoledì 26 aprile, musiche di Johannes Brahms e Ludwig van Beethoven insieme al Trio – violino, violoncello e pianoforte - dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Lunedì primo maggio, a Santo Stefano al Ponte, “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev con il Quintetto di Fiati Fiorentino, voce narrante Gianmarco Contini. Mercoledì 3 maggio segnerà il ritorno di Andrzej Chorosinski all’Auditorium Fondazione CR Firenze: il più celebre organista polacco ritroverà il pubblico fiorentino dopo il tutto esaurito di otto anni addietro, sempre nell’ambito del Mercoledì Musicali. Musiche di Surzynski, Szymanowski, Mendelssohn, Bach, Reger. Tra gli ospiti eccellenti impossibile non ricordare il contrabbassista Alberto Bocini, domenica 21 e lunedì 22 maggio solista e direttore dell’Orchestra Toscana Classica all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. La rassegna si chiuderà mercoledì 14 e giovedì 15 giugno tra le volte del Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi: sul podio dell’Orchestra Toscana Classica salirà Damiano Tognetti, solista Chiara Saccone al pianoforte, musiche di Mozart e Haydn. I concerti per organo sono a ingresso libero. I biglietti per le altre serate – 15/10 euro – sono in prevendita su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40 per cento. Biglietto ridotto anche per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni [email protected]). Maurizio Costanzo