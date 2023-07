Firenze, successo per il festival della cultura diffusa "Le Piazze dei Libri"

Firenze, 4 luglio 2023 – "Le Piazze dei Libri" è stato uno degli eventi speciali dell’Estate Fiorentina 2023, già presente in programma l’anno scorso ma che quest’anno è uscito dal centro storico per sbarcare nelle piazze di tutta la città, nel segno di quella cultura diffusa e di prossimità. Un’iniziativa che i fiorentini hanno apprezzato molto. Oltre 50 le presentazioni, 12 librerie, tutti i quartieri di Firenze protagonisti, 112 tra autori e moderatori coinvolti, 30 case editrici presenti. Si chiude con un successo la seconda edizione di "Le Piazze dei Libri", un progetto di Confartigianato Firenze, finanziato da Comune di Firenze. Il progetto ha portato la lettura praticamente ovunque, con tantissimi eventi, la possibilità di acquistare libri e ascoltare gli autori in prima persona. "I libri hanno un grande potere: ci uniscono, portano messaggi universali. Grazie alla cultura diffusa, non c'è più 'centro' e 'periferie', c'è una sola città, viva e unita". Un riscontro molto positivo per Alessandro Vittorio Sorani, presidente di Confartigianato Firenze. "Confartigianato Firenze ha investito molto in questi anni sulla cultura, perché dalla diffusione della cultura nascono condizioni per una crescita del territorio, quindi per valorizzare ciò che più ci interessa: l'autenticità. Continueremo così". "Una grandissima partecipazione per questa seconda edizione di Le Piazze dei Libri che si è appena conclusa. – sottolinea la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini -. Oltre 50 eventi hanno visto protagonisti scrittori, librai ed editori in 11 piazze in tutta la città. Un progetto all’insegna della cultura diffusa, che è ancora una volta tratto distintivo dell'Estate fiorentina e che in questa straordinaria rassegna ha preso forma nella maniera più chiara. C'è voglia di leggere, c'è voglia di libri e questo evento lo dimostra. Grazie davvero a tutti coloro che hanno permesso questo successo". Hanno partecipato le librerie: Feltrinelli, Libraccio, Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Gioberti, La Gioberti, Jane e Edward, Leggermente, Malaparte, Niccolini, Salvemini. "Le Piazze dei Libri" è un progetto di Confartigianato Imprese Firenze finanziato dalla Città di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina e cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitana 2014-2020. La creatività della grafica è stata sviluppata dagli studenti di Istituto Europeo di Design di Firenze. Maurizio Costanzo