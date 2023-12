Firenze, 'Stelle al Merito del Lavoro', chi sono i toscani premiati

Firenze, 4 dicembre 2023 - Si svolgerà il 5 dicembre, alle ore 16, in occasione del 'Centenario della Stella al Merito dei Maestri del Lavoro', nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, la cerimonia di consegna delle 'Stelle al Merito del Lavoro', conferita dal Presidente della Repubblica ai lavoratori toscani che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale, alla presenza delle massime autorità regionali e locali.

Sono 79 i cittadini della Toscana che si sono distinti per la qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all'attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere ai colleghi più giovani e che per questo riceveranno la 'Stella al Merito del Lavoro' nel corso della cerimonia promossa dal prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino. Nel corso della cerimonia, interverranno il sindaco della Città Metropolitana, Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il direttore dell'Ispettorato d'Area Metropolitana del Lavoro di Firenze, Giovanni de Paulis, il vice console regionale della Federazione Maestri del Lavoro, Alberto Taiti, il presidente del Gruppo Toscano Cavalieri del Lavoro, Piero Neri, e il presidente regionale dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, Fiorenza Ciullini.

Saranno, altresì, presenti i prefetti dei capoluoghi di provincia della Toscana, i quali consegneranno le onorificenze ai nuovi "Maestri del Lavoro", unitamente ai sindaci del territorio di residenza degli insigniti. Questo l'elenco degli insigniti, con l'indicazione della relativa azienda di appartenenza.

Firenze: Acciai Dionisio (Eldes S.R.L.), Aglietti Lara (Salvatore Ferragamo S.P.A.), Anesi Tiziana (Celine Production S.R.L.), Baccetti Lara (Leo France S.R.L.), Bardazzi Marco (Enel Global Services S.R.L.), Bazzaco Fabio (Leonardo S.P.A.), Bazzani Lorenzo (Enel Global Services S.R.L.), Benvenuti Stefania (Leonardo S.P.A.), Bertolami Antonino (Hotel Savoy / Rocco Forte & Family - Florence S.P.A.), Bettini Massimiliano (Rosss S.P.A.), Billi Luca (Cuoificio Bisonte S.P.A.), Bongioanni Lucia (Nuovo Pignone International S.R.L.), Brunetti Laura (Busitalia Rail Service S.R.L. Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiane), Campanaro Lucia (Poste Italiane S.P.A), Ceccherini Gianni (Nuovo Pignone Tecnologie S.R.L), Chiarelli Luisa (Ance Toscana, Consulta Autonoma Toscana Dell'industria Edilizia), Ciullini Fiorenza (Leonardo S.P.A.), Colacicco Grazia (Nuovo Pignone Tecnologie S.R.L.), Corsinovi Massimo (Nuovo Pignone S.R.L.), Cosi Massimo (Leonardo S.P.A.), Falli Fabrizio (Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiane S.P.A.), Filippone Marianna (Celine Production S.R.L.), Francioni Carla (Leo France S.R.L.), Gamberi Laura (Nuovo Pignone International S.R.L.), Giunti Claudio (Leonardo S.P.A.), Lombardo Salvatore (Romei S.R.L.), Manghisi Andrea (Schneider Electric S.P.A), Melandri Maria Grazia (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L.), Menchini Luisella (Poste Italiane S.P.A.), Panchetti Irene (Rosss S.P.A.), Paperini Mara (Leo France S.R.L.), Pineti Paolo (Buzzi Unicem S.P.A.), Santoro Nicola (Leonardo S.P.A.). Arezzo (5): Cocci Gianluca (Busitalia Sita Nord S.R.L. Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiane), Lippi Alessandro (Miniconf S.P.A.), Malatesta Marco (L.E.M. S.R.L.), Mariani Mario (Delsiena Group S.P.A.), Sanvitale Graziella (Confindustria - Firenze).

Grosseto: Barbieri Gianni (Venator Italy S.R.L), Bianchi Brunella (Caseificio Sociale Manciano Soc. Agr. Coop), Cerboneschi Sabrina (Enel Green Power S.P.A.), De Gaetano Rosaria (Poste Italiane S.P.A.), Fontani Franco (Società Cooperativa Agricola Pomonte ), Persichetti Fabio (Enel Produzione S.P.A.). Livorno (6): Bracaloni Fabio (Leonardo S.P.A.), Caldari Paolo (Leonardo S.P.A.), Favilla Marco (Enel Green Power Italia S.R.L.), Gurioli Davide (Leonardo S.P.A.), Marzocchini Florio (Arcelormittal Piombino S.P.A. - ora Liberty Magona S.R.L.), Salvadori Stefano (Leonardo S.P.A.). Lucca: Balbo Rossana (Bruno Baldassari & F.Lli S.P.A.), Bertini Paolo (Enel Energia S.P.A.), Dinelli Giuliano (Soffass S.P.A.), Lazzareschi Paolo (Gambini S.P.A.), Santi Mario (Ecol Studio S.P.A.), Stendardi Mauro (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L.), Tolaini Flaviano (Ds Smith Packaging Italia S.P.A.). Massa Carrara (5): Coppelli Riccarda (Caf C.N.A. S.R.L.), Frediani Oreste (Italferr S.P.A. Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiane), Giannoni Claudio (The Italian Sea Group S.P.A.), Mussi Giuseppe (Anffas Onlus Di Massa Carrara), Tonelli Marco (Cooperativa Cavatori Lorano Soc. Coop.).

Pisa: Panaroni Paolo (Intecs Solutions S.P.A.).

Pistoia: Cappellini Piero (Pugi R.G. S.R.L.), Mungai Alessandro (Hitachi Rail Sts S.P.A.), Sforzi Antonello (Hitachi Rail Sts S.P.A.). Prato (8): Acquarelli Paola (Edifir Edizioni Firenze S.R.L.), Bei Simone (Nuovo Pignone Tecnologie S.R.L.), Bianchi David (Nuovo Pignone International S.R.L.), Cecchi Gian Franco (Alma S.P.A.), Ceva Maria (Officina Meccanica Romagnoli Gianfranco Di Romagnoli Ilaria & C. Snc), Gecele Rosanna (Alberghiera Adriatica Al.A. S.R.L. - Grand Hotel Adriatico), Gianassi Massimo (Officina Meccanica Romagnoli Gianfranco Di Romagnoli Ilaria & C. Snc), Vangi Morena (Studio Dr. Alessandro Antonio Giusti). Siena (5): Cambi Luca (Whirlpool Emea S.P.A.), Ciolfi Fabrizio (Consorzio Agrario Di Siena Soc. Coop.Va), Ciuchi Gianni (Elettromeccanica Senese S.R.L. Unipersonale), Frati Carlo (Consorzio Agrario Di Siena Soc. Coop.Va), Lusini Maurizio (Vetreria Etrusca S.P.A.).

