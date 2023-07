Firenze, riapre la biblioteca Pieraccioni con nuovo look e un Baby pit stop

Firenze, 2 luglio 2023 - Nuovi arredi, interventi di riqualificazione e manutenzione e anche un Baby pit stop per la biblioteca Pieraccioni che ha riaperto oggi dopo esser stata chiusa al pubblico da aprile per il riallestimento. All’inaugurazione degli spazi rinnovati presenti Alessia Bettini, vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Firenze, Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2, Giuliana Occupati, curatrice della mostra fotografico-documentaria permanente “Innamorati di Campo di Marte”, rappresentanti di Unicef e Nati per Leggere. “Ritorna a disposizione della comunità del quartiere 2 la biblioteca Pieraccioni, dopo una serie di lavori che ne hanno consentito un vero e proprio restyling. – evidenzia la vicesindaca Bettini – Sale rinnovate, nuovo materiale e un Baby pit stop, tutte azioni che la rendono ancora più fruibile ed accessibile. Siamo molto contenti quando le nostre biblioteche migliorano i loro servizi e i loro spazi perché sappiamo davvero quanto questi luoghi siano preziosi, dei veri e propri presidi di incontro, socialità e cultura diffusa”. “La biblioteca Dino Pieraccioni è un luogo molto frequentato dai cittadini del Quartiere 2. Un luogo dove si ritrovano gli studenti ma anche chi organizza presentazioni di libri o convegni. Un vero e proprio centro – aggiunge il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi – per promuovere cultura nel nostro territorio. Sono sicuro che con questa ristrutturazione e la possibilità di poter usufruire di nuovi servizi la biblioteca Pieraccioni tornerà ad essere un luogo di socialità per tutta Firenze”. I lavori hanno interessato le prime tre sale e l’ingresso e hanno previsto interventi di imbiancatura dei locali, di risistemazione e verniciatura delle porte in legno e di adeguamento degli impianti elettrici. Sono state create due sezioni distinte dedicate la prima ai bambini e alle bambine fino a sei anni e la seconda ai ragazzi e alle ragazze da 8 a 19 anni, ciascuna con arredi adatti alle fasce d’età. La sala di consultazione è stata trasformata in sala polifunzionale, per lo studio e per ospitare eventi grazie ad arredi modulabili che è possibile spostare all'occorrenza. Anche l’ingresso è stato trasformato e ospiterà la nuova emeroteca con due postazioni lettura e nuove scaffalature. Sono stati inoltre sostituite le lampade e installate quelle a risparmio energetico. Il periodo di chiusura prolungato ha permesso anche una revisione del patrimonio e l'implementazione con novità editoriali. Tra gli interventi a cura dei Servizi tecnici e i nuovi arredi si parla di un investimento complessivo che supera i 50mila euro. È stato inaugurato anche il Baby Pit Stop, lo spazio attrezzato con poltrona e fasciatoio per allattare e cambiare i bambini e le bambine realizzato in collaborazione con Unicef Firenze. La mostra permanente “Innamorati di Campo di Marte” consiste in 17 pannelli fotografici, è ospitata dal 2021 presso la Biblioteca ed è stata donata nel 2023 al Comune di Firenze dalla curatrice Giuliana Occupati, che insieme ad Alessandra Borsetti Venier, ha raccolto un secolo di testimonianze del territorio e degli abitanti del Quartiere 2.

