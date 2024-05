Firenze, la Pergola in piazza tra lezioni di mimo e letture di Dante

Firenze, 8 maggio 2024 - Il teatro è spesso visto come “piazza”, agorà, luogo di ritrovo: è una delle metafore più frequenti che si applicano a questo luogo. Ed è vero, invertendo i fattori, che è la piazza uno degli spazi dove il teatro nasce.

Al rapporto tra piazza e teatro, anzi, alle molteplici possibilità di intervento del teatro nella piazza e nello spazio urbano è dedicato il nuovo progetto di Teatro della Pergola di Firenze e Théatre de la Ville di Parigi, che avrà la sua prima applicazione fiorentina l’11 maggio dalle 15 alle 20 in piazza della SS. Annunziata e nel vicino Chiostro dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli (tutte le attività sono ad accesso gratuito). La Pergola in Piazza punta a fare delle piazze il centro di una riflessione che ponga anche interrogativi su cosa significhi fare teatro oggi. Punta a creare nuove linee di pensiero, a connettere luoghi diversi del mondo, a far dialogare discipline differenti.

Sulla piazza saranno mostrati alcuni dei progetti che nel tempo la Pergola e il Théatre de la Ville hanno sviluppato di concerto, come le Consultazioni poetiche e il Ping Pong Poesia. La peculiarità è che vi sarà una connessione diretta lungo tutto il pomeriggio tra Firenze e Parigi: le immagini della piazza saranno inviate in diretta a Parigi, e ci sarà la possibilità di effettuare Consultazioni poetiche tra le due città nei due sensi, con il consultante a Firenze e il consultato a Parigi, e viceversa. Insieme a questi appuntamenti, in piazza avrà luogo La panchina delle fiabe, il progetto realizzato in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi.

Nel Chiostro, in collaborazione con l’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, Sezione di Firenze, spazio alle Lezioni aperte di metodo mimico a cura del Centro di Avviamento all'Espressione del Teatro della Toscana e alla Divina Commedia. Letture da Dante con letture dai canti della Divina Commedia e poeti legati ai temi danteschi (Campana, Elliot, Rebora, Buzzati). Tutto questo come parte di un network di spazi urbani che unisce, oltre alla Francia e all’Italia, la Romania, il Kosovo, la Tunisia e il Camerun, in un sistema di “piazze-mondo” che magnifica la potenza di ciò che viene proposto a livello locale. Il programma sarà chiuso idealmente alle 21 dalla penultima replica di Pessoa – Since I’ve been me, lo spettacolo di Robert Wilson che si inserisce, progettualmente e materialmente, nel variegato insieme dei rapporti tra Pergola e il Théâtre de la Ville. Le Consultazioni poetiche rappresentano una solidarietà “poetica” celebrata prima al telefono, nei mesi più difficili della pandemia, e poi in presenza, nei parchi, giardini, università e teatri d’Europa.

Di recente, il Teatro della Pergola ha portato le Consultazioni poetiche a Tunisi il 7 e 8 dicembre 2023, in occasione delle Journées Théatrales de Carthage, in collaborazione con il Théatre de la Ville e il Théatre National de Tunisie, e a Firenze per la prima volta anche in una struttura di assistenza socio sanitaria, la ASP Firenze Montedomini, il 15 dicembre 2022, rinnovando l’impegno dello scorso anno in occasione del Natale Solidale. Il progetto delle Consultazioni, lanciato nel gennaio 2020, continua ancora oggi a riunire artisti e istituzioni culturali in Europa e nel mondo. A oggi, ha mobilitato più di 250 artisti di 28 nazionalità, uniti in un ensemble: la Grande Troupe de l’Imaginaire. 18 paesi sono partner dell’iniziativa e finora sono state realizzate oltre 30.000 Consultazioni in tutto il mondo.

Il Teatro della Toscana è il primo teatro internazionale a impegnarsi nel progetto, a maggio 2020, e a oggi fanno parte della Grande Troupe dieci artisti italiani. Il Ping Pong Poesia è un progetto frutto anch’esso della partnership tra la Pergola e il Théatre de la Ville di Parigi e che nasce nel contesto di un insieme di azioni artistiche basate sull’alleanza tra discipline, tra sport e cultura, accessibile ad artisti, sportivi professionisti e amatori. Partendo dall’idea di costruire una reale coesistenza tra il gioco del ping pong e i versi di una poesia, i giocatori sono inviati a sperimentare la sinergia tra attività fisica e attività intellettuale. Invitati a giocare una partita dove le regole del gioco sportivo si mischiano a quelle della metrica della poesia e della lingua, i giocatori si confrontano con il fatto che colpire la palla sull’accento della parola o recitare un verso possono essere tattiche vincenti tanto quanto un colpo a giro ben assestato.

Attraverso la creazione di uno scambio fisico e poetico che favorisca la relazione tra attività psicomotoria ed emozionale, il Ping Pong Poesia è un progetto sull’ascolto, sulla capacità di adattare il ritmo del testo al ritmo e alla precisione del gesto e sulla capacità di osservazione. Il progetto La panchina delle fiabe, realizzato in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, unisce l’educazione al patrimonio artistico e paesaggistico con lo sviluppo delle capacità creative ed espressive degli studenti delle scuole superiori. Un percorso didattico dentro e fuori l'aula, che porterà gli alunni del Liceo Pascoli e delle Scuole Pie Fiorentine a diventare narratori di storie della mitologia antica per il giovane pubblico di residenti, studenti delle scuole e visitatori occasionali di Piazza della SS. Annunziata. Gli eventi in Piazza della SS. Annunziata saranno a ciclo continuo; gli incontri nel Chiostro dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli seguiranno indicativamente la seguente scansione: ore 15.30 – 16:15 Lezione aperta di metodo mimico; ore 16.30 – 17:15 Divina Commedia. Letture da Dante; ore 17:30 – 18:15 Lezione aperta di metodo mimico; ore 18:30 – 19:15 Divina Commedia. Letture da Dante.

Maurizio Costanzo