Firenze, occupazione lampo: 80 persone si insediano in un hotel

Firenze, 19 febbraio 2023 - Una occupazione 'lampo' è avvenuta questa mattina, domenica 19 febbraio, a Firenze. Alcune persone sono entrate abusivamente in un hotel in disuso che si trova in via Pistoiese, alla periferia della città.

In tutto un'ottantina di persone, secondo quanto appreso, hanno occupato lo stabile. Poi però, subito dopo una mediazione, hanno lasciato spontaneamente l'immobile, senza bisogno che ci fosse alcun intervento della forza pubblica. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine, la polizia municipale e anche i servizi sociali del Comune di Firenze.