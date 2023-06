Firenze, la storia di Adamo ed Eva rivive a Villa Bardini

Firenze, 2 giugno 2023 - La storia di Adamo ed Eva rivive a Firenze. La Compagnia delle Seggiole presenta infatti per il secondo anno consecutivo lo spettacolo “Il Primo esperimento”, lettura drammatizzata liberamente tratta da “Il diario di Adamo” ed il “Diario di Eva” di Mark Twain, realizzato nel meraviglioso Giardino di Villa Bardini a Firenze.

Lo spettacolo, a cura di Sabrina Tinalli, sarà in scena , per quattro serate, il 20, 21, 29 e 30 giugno con inizio alle ore 20 ed alle ore 21.30. Nel 1893 Mark Twain torna a Firenze per la seconda volta (c’era già stato nel 1866 e vi tornerà ancora nel 1903) risiedendo per diversi mesi a Settignano.

E, nella straordinaria cornice di Villa Bardini, la Compagnia delle Seggiole riporta a Firenze, dopo quasi 130 anni, Mark Twain con Il primo esperimento, una mise en espace tratta dai suoi Il diario di Adamo e Il diario di Eva, le note diaristiche dei primi due abitanti biblici del pianeta Terra ai quali Twain fa raccontare non solo i giorni di esistenza nell’Eden, ma l’intero carattere umano nelle sue esemplificazioni primarie, la parte maschile e quella femminile.

"A questo eccentrico e celebratissimo scrittore - fanno sapere dalla Compagnia delle Seggiole - si aggiunge la visita e la scoperta di uno dei luoghi più affascinanti e sconosciuti al grande pubblico che abbiamo avuto il piacere e l’onore di visitare con i nostri Viaggi Teatrali: il giardino superiore di Villa Bardini. La Compagnia delle Seggiole, in collaborazione con la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e con il Cral già Banca Toscana, dopo lo straordinario successo del 2022 presenta per il secondo anno di repliche de "Il Campo Santo dei Pinti si svela e si racconta", un viaggio teatrale all'interno del Cimitero della Misericordia di Firenze.

Dal 15 al 18 giugno, quattro serate con tre viaggi ciascuna, alle 20.30, 21.30 e alle 22.30. Spettacolo su testi di Caterina Baronti e con la messa in scena a cura di Sabrina Tinalli. Inoltre la Compagnia delle Seggiole è anche impegnata nel mettere in scena ‘Dalla parte della favola’, un viaggio teatrale nel giardino di EdvA Gardern with a view, un luogo magico dal quale si gode di una vista unica ed esclusiva sulla città di Firenze. Lo spettacolo, scritto e diretto da Sabrina Tinalli, è un libero adattamento dal testo di Orvelio Scotti. Ultimo appuntamento il 4 giugno, e sono previsti tre ‘viaggi’ con partenze alle ore 17, 18 e 19. Maurizio Costanzo