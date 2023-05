Firenze, in memoria di Orazio Borselli nasce uno scaffale per lo scambio gratuito di libri

Firenze, 22 maggio 2023 - È dedicata a Orazio Borselli, libraio a Firenze, l’iniziativa che si svolgerà il 23 maggio alle ore 18 nella ex colonica, ora Centro giovani, dell’area Pettini Burresi a Firenze, in via Faentina 147.

Ci sarà l’assessore comunale Maria Federica Giuliani, dove, in onore e in ricordo di Orazio, verrà inaugurato uno scaffale dedicato al libero e gratuito scambio di libri. Seguirà un piccolo aperitivo.

Chi vorrà intervenire è invitato a portare un libro in dono per lo scaffale che potrà così partire fin da subito con una buona dotazione a disposizione dei frequentatori dell’area Pettini. Orazio Borselli, profondo conoscitore della letteratura, gentile e garbato nei modi, aveva sempre un consiglio, riusciva sempre ad aiutare chi cercava un volume tra gli scaffali dell’ex libreria Marzocco, dove ha lavorato 40 anni, per poi lavorare anche alla ex libreria Edison. È scomparso nel gennaio dello scorso anno.

Maurizio Costanzo