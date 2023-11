Firenze, più controlli negli orari notturni a San Jacopino e Leopolda

Firenze, 8 novembre 2023 - Più controlli, soprattutto nelle ore notturne. E' l'impegno del questore di Firenze Maurizio Auriemma che ha incontrato ieri i presidenti dell'associazione Leopolda Viva e del Comitato Cittadini attivi San Jacopino, Giovanni Matino e Simone Gianfaldoni.

Il questore, dopo aver illustrato il consistente numero di interventi effettuati all'esito delle segnalazioni pervenute dai cittadini, ha rassicurato sull'imminente arrivo a Firenze di personale della polizia di stato, previsto nel mese di dicembre. Gli uomini in divisa, secondo il piano sicurezza, saranno dislocati su tutto il territorio con un potenziamento dei presidi anche nell'orario notturno, tenendo conto della situazione complessa che persiste in diverse aree della città, come quella di San Jacopino e della Leopolda.

"Ringraziamo il questore per la disponibilità concessa e per la costante collaborazione prestata al fine di garantire le migliori condizioni di vivibilità sull'intero territorio cittadino – sottolineano Matino e Gianfaldoni -, siamo consapevoli che l'apertura espressa dal Governo e dall'amministrazione comunale in merito a un prossimo incremento nella nostra città sia delle forze dell'ordine che degli agenti della polizia municipale rende opportuna la prosecuzione di un dialogo e di un confronto costruttivo con le istituzioni preposte".

Intanto sono operativi da sabato a Firenze i ventiquattro militari del progetto "Strade Sicure" che con un servizio itinerante pattuglieranno la zona della stazione di Santa Maria Novella, luogo tra quelli da tenere sotto controllo, come emerso dal Comitato nazionale sulla sicurezza. In attesa che entro fine anno arrivino anche i trenta agenti, i militari si sposteranno lungo le 24 ore tra le scalinate della stazione e l’ingresso principale e quelle della Basilica di Santa Maria Novella, diventate luogo di ritrovo di balordi e spacciatori oltre che base operativa di spaccio.

Ci sarà, invece, il 15 novembre un Cosp completamente incentrato sulla sicurezza di bar, ristoranti, negozi e botteghe artigiane. Un tavolo fortemente voluto dalle associazioni di categoria che, a seguito dell’incontro avvenuto presso il Comando della polizia municipale, hanno chiesto all’assessore Benedetta Albanese di fare da tramite con la prefetta Ferrandino.