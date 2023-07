Firenze, alla Marucelliana concerto con uno strumento tra i più antichi al mondo

Firenze, 25 luglio 2023 – Un concerto per scoprire uno degli strumenti musicali più antichi al mondo, calato in una location inusuale e suggestiva. Venerdì 28 luglio ore 18.30 negli spazi della Biblioteca Marucelliana in via Cavour 43 l’artista turco di fama internazionale Aziz Senol Filiz e la musicista fiorentina Valentina Bellanova saranno i protagonisti del nuovo appuntamento con Mixité - suoni e voci di culti e culture a Firenze, la rassegna estiva che esplora le connessioni tra musiche, luoghi e popoli a cura di Toscana Produzione Musica, centro di produzione musicale con lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Maurizio Busìa e Francesco Mariotti.

Al centro dell’esibizione sarà il ney, flauto soffiato all’estremità che figura nella tradizione musicale persiana, turca e araba, nonché strumento utilizzato ininterrottamente per 4500-5000 anni nell’antico Egitto, rendendolo uno dei più antichi ancora in uso. Un incontro artistico volto alla scoperta di questo oggeto simbolo della musica turca e mediorientale a partire da due esperienze tanto distanti quanto intriganti. L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Estate Fiorentina/Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze (ingresso gratuito fino a esaurimento posti, info: www.toscanaproduzionemusica.it).

Mixité – suoni e voci di culti e culture a Firenze continua domenica 30 luglio ore 19 alla Chiesa russa ortodossa della Natività col musicista di origine russa Dimitri Grechi Espinoza in un concerto per sax solo. Avanti giovedì 3 agosto ore 19.30 alla Sinagoga con due straordinari interpreti, il suonatore tunisino di oud Ziad Trabelsi e il sassofonista Gabriele Coen, al centro di una fusione tra paesaggi sonori apparentemente lontani nel segno della pace tra i popoli (in collaborazione con Balagan Café).

Conclusione martedì 29 agosto alle 19 presso l’Abbazia di San Miniato al Monte con un viaggio mistico accompagnato da due voci che evocano un mosaico interiore al femminile attraverso musiche e parole: quelle di Shadi Fathi dall’Iran, che si esibirà anche al setar e al taf, e di Francesca Breschi. Riconosciuto dal Ministero della Cultura per il 2022-2024 e sostenuto da Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Pisa e Regione Toscana, Toscana Produzione Musica è sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo.

Un ente diffuso, con il PARC di Firenze quale campo base in asse con La Città del Teatro di Cascina (Pisa), per promuovere una visione artistica aperta e costruttiva mantenendo quale elemento fondamentale l’alto livello qualitativo delle produzioni e il rapporto tra eccellenza della forma e profondità delle idee e dei valori intrinsechi nei singoli progetti.

Maurizio Costanzo