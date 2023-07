Firenze, al Meyer arriva un macchinario all’avanguardia per gli interventi ortopedici

Firenze, 24 luglio.2023 - Un macchinario all’avanguardia, capace di effettuare scansioni ad alta definizione durante i complessi interventi chirurgici ortopedici. Grazie a questa avanzata tecnologia che combina le funzionalità 2D e 3D, sarà possibile offrire una maggiore definizione di imaging intra-operatorio e ridurre il tempo di esposizione nella chirurgia ortopedica e in traumatologia. Questa importante acquisizione è stata resa possibile grazie al sostegno di Salvatore Ferragamo S.p.a., la prestigiosa maison di moda fiorentina, che da tre anni porta avanti il suo impegno a favore della Fondazione Meyer e del suo ospedale.

L’investimento permetterà all’Ortopedia del Meyer, guidata dal professor Giovanni Beltrami, di far fronte alle sempre più numerose esigenze di un’utenza in crescita. Il nuovo macchinario consentirà di fornire servizi sanitari di avanguardia, tagliando i costi, migliorando l'efficacia dei risultati clinici e riducendo l'esposizione ai raggi X dei piccoli pazienti durante gli interventi chirurgici. La struttura organizzativa complessa (Soc) di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica è specializzata nel trattamento delle malattie dell'apparato muscolo-scheletrico del bambino in crescita (ortopedico, traumatologico, oncologico, metabolico, infettivo, displastico, neuromotorio, chirurgia della mano e della scoliosi). Questi multipli indirizzi sono seguiti in maniera interdisciplinare dall’equipe ortopedica, con la condivisione quotidiana dei casi più complessi.

Sotto la guida del professor Giovanni Beltrami, questa specialistica ha fatto numerosi passi avanti nella cura e follow-up dei pazienti pediatrici, arrivando a coprire tutte le branche dell’ortopedia: dall’oncologia al trattamento della scoliosi alla chirurgia della mano. Beltrami ha eseguito complessivamente oltre 6000 interventi chirurgici, la maggior parte ad alta complessità. Il sostegno di Salvatore Ferragamo S.p.a. La partnership tra Salvatore Ferragamo S.p.a. e la Fondazione Meyer continua. Queste due importanti realtà hanno siglato un accordo che prevede un sostegno su base triennale per un totale di 1,5 milioni di euro. Un’alleanza strategica che conferma il legame dello storico marchio di moda con quello che da sempre è il suo territorio di riferimento e che, al tempo stesso, ha consentito al Meyer di migliorare ulteriormente la sua capacità di dare risposta ai bisogni dei bambini che affrontano il momento della malattia. Un contributo importante che ha già permesso alla Fondazione Meyer di portare a termine tutti gli obiettivi prefissati: il sostegno alle attività di ricerca del Laboratorio di screening neonatale, con l’acquisto di uno spettrometro di massa, la realizzazione di un consistente investimento sullo sviluppo clinico della Cardiologia pediatrica, con l’arrivo di un ecocardiografo di alta gamma e l’aggiornamento della risonanza magnetica. Maurizio Costanzo