Firenze, al Mad si presenta il volume di Gilberto Corretti ‘Autobiografia’

Firenze, 8 maggio 2023 – Il 9 maggio alle 17.30 si terrà presso Mad Murate Art District la presentazione del volume di Gilberto Corretti Autobiografia, edito da Gangemi Editore (Roma, 2022) per la collana Isia Firenze, I Grandi Maestri. Dopo i saluti istituzionali della presidente di Isia Firenze onorevole Rosa Maria Di Giorgi e del direttore di Isia Firenze, professor Firenze Francesco Fumelli, alla presentazione interverranno il professor Giuseppe Furlanis e il professor Siliano Simoncini, rispettivamente prefatore e postfatore del volume, la docente Isia Firenze Sabrina Sguanci Baroni, allieva e poi collega del professor Corretti, Manola Del Testa, allieva del prof. Corretti è oggi creative director di Rcr, il designer Filippo Corretti. L’incontro sarà moderato da Angelo Minisci. Gilberto Corretti (Firenze, 1941-2023) è stato tra i fondatori del gruppo d’avanguardia Archizoom Associati e docente nei corsi di progettazione degli Isia (Istituti Superiori per le Industrie Artistiche) di Roma, Firenze e Faenza. Grazie al suo alto livello di professionalità ha contribuito a forgiare il modello didattico e valoriale tipico degli Isia, permettendo ai propri allievi di ricercare e riscoprire la propria dimensione intima e originale, interpretando la lezione pascoliana dalla “poetica del fanciullino” dal punto di vista del design. Tra le esperienze sviluppate in Isia Firenze è da evidenziare “Care Toys”, un laboratorio di ricerca e progettazione multidisciplinare di giochi e spazi ludici per le realtà pediatriche. Il laboratorio - patrocinato oltre che da Isia, dalla Fondazione Anna Meyer, dall’Assessorato della Pubblica Istruzione di Pistoia e dalla Cooperativa Arca - ha realizzato negli anni diversi progetti, tra i quali l’arredo della ludoteca dell’Unità Pediatrica dell’ospedale Ramazzini di Carpi e delle sale giochi del Nuovo Meyer di Firenze.

L’ISIA di Firenze, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, è un istituto pubblico di livello universitario inserito nel comparto Afam – Alta Formazione Artistica e Musicale – del Ministero dell’Università e della Ricerca, ne sono presidente Maria Rosa Di Giorgi e direttore. Maurizio Costanzo