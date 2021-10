Roma, 27 ottobre 2021 - Esame difficile per la Fiorentina all'Olimpico in casa della Lazio (ore 20.45, diretta tv su Dazn e diretta web sul sito della Nazione) per cercare di dare continuità dopo il successo sul Cagliari. Stasera, però, l'avversario è di livello decisamente superiore e poi e non sarà facile riprendere il cammino virtuoso in trasferta interrotto dal ko di Venezia.

Oltretutto, proprio alla vigilia il tecnico viola Vincenzo Italiano ha perso Nico Gonzalez (uno dei più brillanti in quesrta prima parte di stagione) a causa del Covid 19, Per fortuna l'esterno argentino è asintomatico, ma ovviamente è in isolamento e starà fuori per alcune gare.

Tra gli esterni Italiano recupera Sottil (squalifica scontata), ma il tridente dovrebbe essere composto da Saponara, Vlahovic e Callejon.