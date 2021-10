Firenze, 26 ottobre 2021 - Vigilia di Lazio-Fiorentina (mercoledì 27 ottobre, Stadio Olimpico, ore 20.45) con i viola che cercano continuità dopo il bel successo contro il Cagliari. Certo, la caratura dell'avversario è assai diversa (tra Lazio e Cagliari ci sono 8 punti di differenza) e si gioca su un campo tradizionalmente ostico per i gigliati.

"Domani _ dice il tecnico viola Vincenzo Italiano _ abbiamo una partita complicata e difficile contro un avversario forte. Per cercare di trovare continuità dobbiamo arrivare all'Olimpico con la giusta testa, quella che abbiamo messo contro il Cagliari e che ci ha permesso di fare in primis una grande prestazione e anche ottenere un risultato importante".

Italiano continua: "Siamo alla decima giornata, stiamo crescendo da tutti i punti di vista, siamo stati bravi a reagire alle due sconfitte. Penso che stia avvenendo un salto anche a livello mentale ed un miglioramento da parte di tutti. Sappiamo che è la testa quella che conta ed è quella che ci può far fare la differenza". Gestire le energie con gare così ravvicinate "è complicato, soprattutto prepararle con un allenamento non è facile. Il recupero della fatica dalla partita precedente si fa sentire chiaramente, pero' siamo in tanti, stiamo coinvolgendo tutta la rosa, tutti si devono far trovare pronti".