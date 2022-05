Fiorentina-Roma: le formazioni ufficiali. Ovazione per Borja Valero

Firenze, 9 maggio 2022 - Amrabat al posto di Torreira (evidentemente ancora non al top), Venuti invece di Odriozola (idem rispetto a quanto detto per Torreira) e Ikoné nel tridente offensivo con Cabral e Gonzalez. Queste le scelte di Vincezo Italiano per la sfida "europea" tra Roma e Fiorentina.

Al momento i viola si ritrovano all'ottavo posto e fuori dall'Europa ma stasera (ore 20.45 diretta tv su su Dazn) hanno la possibilità di rientrare in gioco battendo la Roma. Impresa molto complicata, ma possibile e soprattutto essenziale: vincendo stasera la Fiorentina aggancerebbe a 59 punti l'Atalanta (con la quale è in vantaggio negli scontri diretti) e la Roma (per superarla servirebbe un successo con 3 gol di scarto) e si porterebbe a 3 punti dalla Lazio a quota 62. Non sarebbe chiusa la partita, mancano altre due giornate (Samp a Genova e Juve in casa per i viola), ma se non arriva una vittoria la partita rischia di essere chiusa (o quasi) in negativo.

Prima della partita giro di campo per la Fiorentina Primavera (vincitrice della Coppa Italia) e la standing ovation per rendere omaggio a Borja Valero, ex viola ma sempre innamorato di Firenze che ormai è la sua città.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Vincenzo Italiano

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

Arbitro: Guida di Pompei