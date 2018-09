Firenze, 8 settembre 2018 - Sulla vicenda della fascia di capitano indossata dal capitano della Fiorentina, German Pezzella, e dedicata a Davide Astori (il capitano viola scomparso improvvisamente nel marzo scorso) interviene Federico Bernardeschi, l'ex viola (ora alla Juventus) che di Astori è stato compagno di squadra.

"Io sto dalla parte dei ragazzi della Fiorentina _dice Bernardeschi, perché credo che sia un monumento non una fascia". Così, Bernsrdechi esprime la propria solidarietà nei confronti degli ex compagni di squadra che hanno annunciato che continueranno a indossare la fascia da capitano dedicata a Davide Astori, nonostante il regolamento della Lega imponga l'utilizzo di una fascia unica per tutte le formazioni del massimo campionato.

