Firenze, 11 aprile 2021 - Primo tempo da incubo dei viola, con i bergamaschi che dominano e passano con Zapata per due volte in un tempo. Poi Vlahovic riapre il match all'11' della ripresa a pareggia al 21'. E' una Fiorentina piuù coraggiosa e decisa. Subito, però arriva il gol su rigore di Ilicic. Assalto finale dei viola (mentre l'Atalanta spreca gol su gol in contropiede) ma il risultato non cambia.

LA CRONACA

Primo tempo - Tra i viola per sostituire lo squaificato Ribéry, il tecnico Iachini, punta su Kouame che fa coppia con Vlahovic. Avvio aggressivo dei bergamaschi: al 1' Malinowskji tira alto.

I bergamaschi fanno la partita: palla a terra, movimenti a memoria, inserimenti pericolosi. I viola si affidano soprattutto a lanci lunghi.

Al 12' la logica conseguenzadel predominio ospitre: angolo di Malinowskji ,colpo di testa di Zapata e gol. Sul bomber atalantino c'era Bonaventura in marcatura: cosa inspiegabile.

I viola reagiscono, ma il contropiede (comunque sprecato) è viziato dal fuorigioco.

Al 18' ancora Atalanta pericolosa: cross di Muriel, Zapata al volo, parata di Dragowski.

Al 22' brutto intervento di Romero su Vlahovic: i viola chiedono il rosso, l'arbitro si limita ad ammonire. Sulla punizione di Biraghi Caceres di testa tira fuori.

I viola cercano di reagire, ma al 29' è ancora Dragowski a salvare su Zapata.

Al 39', però, assist di Malinowskji per Zapata sul filo del fuorigioco e raddoppio nerazzurro. Proteste (deboli) dei viola, dal Var dicono che è ok è il gol viene convalidato.

Viola frastornati, guizzo finale di Castrovilli con progressione e tiro fuori misura.

Secondo tempo - Dopo un primo tempo in grande sofferenza, i viola rientrano in campo con la stessa formazione. Subito Atalanta pericolosa: Zapata si beve Quarta, palla al centro, Pasalic si divora il gol.

I viola ci provano, seppur con un po' di confusione e all'11' passano con il solito Vlahovic al termine di un'azione Biraghi-Caceres, nata da un fallo laterale assegnato ai gigliati, ma probabilmente fa assegnare agli ospiti. Grandi proteste nerazzurre, ma è il 2-1.

Al 13' Toloi ha la palla buona per il 3-1, gran parata di Dragowski.

I viola, però, sono galvanizzati e al 21' arriva il èpareggio: Castrovilli a Kouame che fa una bella azione personale e serve Vlahovic per il pareggio: 2-2.

La gioia viola dura poco: tocco di mano di Quarta in area viola e Ilicic (ex avvelenato) segna su rigore: 2-3 al 24' della ripresa.

Al 32' Milenkovic salva su Gosens, al 38' Pasalic tutto solo fallisce un rigore in movimento. Al 39' ancora Dragowski che salva su Zapata.

L'Atalanta domina, ma sbaglia troppo. I viola cercano l'assalto finale con coragfgio, ma poca lucidità e poca fortuna. Finisce 3-2 per gli ospiti. Le note positive per i viola vengono da Dragowski, Vlahovic e dalla reazione nella ripresa dopo un primo tempo agghiacciante. Per fortuna dei gigliati il Cagliari e il Parma hanno perso, la zona retrocessione resta a 8 punti.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta (31' st Venuti); Caceres, Bonaventura (31' st Callejon), Amrabat (25' st Borja Valero), Castrovilli (25' st Eysseric), Biraghi; Eysseric, Vlahovic. Allenatore: Iachini

ATALANTA (4-2-3-1) Gollini; Toloi, Romero (1' st, Djimsiti), Palomino, Gosens; De Roon, Freuler; Malinowskyi (17' st Maehle), Pasalic, Muriel (17' st Ilicic); Zapata (41' st Miranchuk). Allenatore: Gasperini

Arbitro: Sacchi di Macerata

Reti: 12' pt Zapata; 39' pt Zapata, 11' st Vlahovic; 21' st Vlahovic; 24' st Ilicic (rigore)

Note: ammoniti Romero, Pezzella, Amrabat, Milenkovic, Iachini

