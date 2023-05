Festa della mamma: tutti gli eventi a Firenze

Firenze, 12 maggio 2023 – Domenica 14 maggio si celebra la Festa della mamma e sono tante le idee per celebrarla al meglio. Ecco alcuni consigli su come trascorrere le giornate di sabato e domenica. All'interno della rassegna Scopri Santa Croce sabato 13 maggio si procede il nuovo appuntamento "Santa Croce in rosa", un'opportunità per conoscere personaggi femminili pieni di fascino e di forza interiore. Per partecipare alle visite è richiesta la prenotazione sul sito www.santacroceopera.it. Sabato 13 maggio torna la Notte dei Musei con la diciannovesima edizione. L'iniziativa è organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che prevede l’apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura. Il biglietto di ingresso è del costo simbolico di 1 euro o, in alcuni casi, gratuito, e consentirà di partecipare alle visite guidate in programma. Anche Firenze con gli Uffizi, l'Accademia, il Bargello, il Museo Archeologico e Museo Bandini a Fiesole e il Museo Archeologico di Gonfienti parteciperà. Torna Creative Factory in piazza dei Ciompi nei giorni di sabato 13 e domenica 14 per il consueto urban market, una vera e propria festa di artigiani e makers. Troverete più di 30 artigiani provenienti da tutta Italia che vi proporranno le loro creazioni. Domenica 14 maggio, in occasione della Festa della Mamma, arriva Bartali in Fiera in piazza Gino Bartali. decine di stand vi aspettano con articoli di abbigliamento ed accessori moda, prodotti tipici, artigianato, casalinghi, borse artigianali, scarpe, street food e molto altro. Festa della mamma allo Storico Mercato Centrale che per celebrare al meglio l'occasione ha deciso di organizzare un flash mob silenzioso. Le botteghe del mercato più antico della città, nelle giornate di venerdì e sabato, esporranno dei cartelli per dire “Grazie” alla persona da cui ha avuto origine tutto. “Grazie mamma” si legge su un cuore affisso davanti all'ingresso principale. “Mamme, siete la nostra forza” e anche “mamme, siete la nostra vita” o mamme “il mondo senza di voi è inimmaginabile”. Sono alcuni dei cartelli esposti per accogliere tutte le mamme che venerdì 12 e sabato 13 faranno la spesa al mercato. “La Festa della mamma è una ricorrenza importante – spiega il presidente dello Storico Mercato Centrale Massimo Manetti – che noi abbiamo deciso di celebrare con un piccolo gesto dal significato enorme. Un modo per dire grazie alle donne più importanti della vita di tutti noi e naturalmente a tutte le mamme del nostro mercato che portano avanti storia e tradizione, di generazione in generazione. Questo da 149 anni”.