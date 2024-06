23 giugno, maturità: i voti dei vip. Da Giorgia Meloni a Chiara Ferragni

Firenze, 23 giugno 2024- Anche i personaggi famosi, le star e i politici sono stati studenti e hanno avuto le loro soddisfazioni accademiche. Esattamente vent’anni fa, il 23 giugno del 2004: Bob Dylan divenne ‘Dottore della Musica’ dopo essere stato insignito di una laurea ad honorem dall'Università di St. Andrews, Scozia. Era la seconda, dopo quella dalla Princeton University datata 1970. Ma tra i banchi i Vip come si sono comportati? Mentre tanti studenti sono alle prese col loro esame di stato, vediamo quali sono stati i risultati del personaggi famosi. La premier Giorgia Meloni si è diplomata in lingue all’ex istituto tecnico professionale Amerigo Vespucci di Roma con 60/60, mentre il vicepremier Matteo Salvini si è diplomato al liceo classico Manzoni di Milano ottenendo 48/60 . Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha raccontato di essere stato bravo in alcune materie e meno bravo in altre, il suo voto finale è stato di 48/60, e ha anche ricordato di quando prese 1 in greco. La segretaria del Pd Elly Schlein si è diplomata con 6/6, il massimo dei voti dello specifico cantone svizzero. Massimo dei voti anche per l'ex premier e leader del M5S Giuseppe Conte, che ha ottenuto 60/60, stesso voto per il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Massimo punteggio di 100/100 per Luigi Di Maio, come per la neo eurodeputata di Avs Ilaria Salis che si è diplomata al Liceo Classico Zucchi di Monza. Il voto finale dell'ex presidente della Camera Roberto Fico è stato di 40/60. La votazione di Chiara Ferragni al liceo classico Daniele Manin di Cremona è stata di 78 su 100, mentre il suo ex Fedez non ha concluso le superiori. Anche il frontman dei Maneskin, Damiano David, non ha concluso gli studi, come Jannik Sinner che a Bolzano ha frequentato l’istituto Economico fino al quarto anno per poi decidere di dedicarsi totalmente allo sport. Il portiere Gianluigi Donnarumma si è diplomato con 70/100, Tiziano Ferro ha preso la maturità con 55/60, l’attore Salvatore Esposito, che in Gomorra interpreta Gennaro Savastano, ha ottenuto la votazione di 77 su 100. Maria De Filippi si è diplomata con 52 su 60, mentre Carlo Conti ha ottenuto il massimo dei voti ottenendo alla maturità 60/60. Dal passato al presente, come stanno affrontando i maturandi il loro esame? E che sogni hanno per il futuro? Secondo un’indagine di Telefono Azzurro, il 21% dei giovani ha dichiarato di sentirsi in ansia e preoccupato, in angoscia per le proprie aspettative future. Ad 1 ragazzo su 2 - si evince dal report - il futuro appare come un qualcosa di davvero oscuro. Per cercare di illuminare il futuro delle nuove generazioni, sostenendo che la condivisione di competenze, esperienze e passioni possa rischiarare gli orizzonti, l’organizzazione no-profit Conthackto, che riunisce una reta di volontari e associazioni per supportare lo sviluppo di talenti e la crescita dei giovani under 25, lancia l’iniziativa “Caro me del Futuro” destinata ai circa 500 mila ragazzi che quest’anno stanno sostenendo gli esami di maturità: un momento unico per riflettere sui traguardi raggiunti e sugli obiettivi futuri e rileggersi dopo un anno. La partecipazione è semplice: basta scrivere una lettera indirizzata a se stessi, da rileggere esattamente tra un anno, per mettere nero su bianco i progressi fatti e le mete raggiunte. Accedendo alla landing page del sito di Conthackto e cliccando su FuturoMe, la procedura comprende pochi passaggi: basta compilare il modulo inserendo il nome, cognome, e indirizzo mail, scrivere la lettera, cercando di instaurare un sincero dialogo con il nostro io del futuro: infine il team di Conthackto si occuperà di inviarla ai rispettivi proprietari esattamente tra un anno, come promemoria delle proprie aspirazioni e speranze: un’occasione per rendere indelebili i pensieri e le ambizioni dei giovani in uno dei momenti più significativi del proprio percorso di vita. “Abbiamo lanciato questa iniziativa per creare uno spazio in cui immergersi in se stessi, capire e capirsi, dare concretezza ai propri pensieri ed emozioni, soprattutto nei giorni della maturità in cui i nostri sentimenti si aggrovigliano con la paura e la speranza - commenta Eugenio Russo, CEO di Conthackto e maturando all’ultimo dell’Istituto d’Istruzione superiore Cristoforo Colombo di Roma -. Come quando si esce dalla doccia, lo specchio è tutto appannato a causa del vapore, e ci passiamo una mano per vedere meglio il nostro viso, così scrivere una lettera al nostro io futuro, può essere uno stratagemma per fare chiarezza sui nostri desideri e timori, per capire quale direzione - e se non c’è costruirla - percorrere per raggiungere i nostri sogni”. Nasce oggi Fabio Volo nato il 23 giugno del 1972 a Calcinate. Il noto scrittore e presentatore compie oggi 52 anni. Ha scritto: “Nel cuore avevo la spina di una passione, sono riuscito a togliermela e adesso non sento più il mio cuore”.