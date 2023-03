Pnrr, l'allarme di Biffoni: “Se viene meno il clima di fiducia salta”

Firenze, 31 marzo 2023 - “Se viene meno questo clima di fiducia” tra i sindaci e il governo “salta il Pnrr. Lo dico indipendentemente che uno governi da otto anni, come io e Dario Nardella facciamo con le nostre città, o per il ministro Fitto che è al governo da quattro-cinque mesi. Non è questo il punto”. L'allarme arriva dal presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni, intervenendo nel corso di un convegno a Palazzo Vecchio. A Firenze c'è il problema legato allo stadio Franchi su cui, ha spiegato Biffoni, “non si può cambiare le carte in tavola. O al sindaco di Firenze Nardella e al sindaco di Venezia Brugnaro gli veniva detto dall’inizio che quei soldi non si sarebbero potuti metterli sullo stadio oppure ora non è che si può dire che quei soldi non si possono spendere sullo stadio” dopo che sono state “fatte progettazioni, coinvolti altri enti”.

“Sul fatto che ci siano delle difficoltà a spendere i soldi del Pnrr io penso che non so più in che lingua dirlo ed in quale platea urlarlo, non so più come fare – ha aggiunto -. L’ho detto in tempi non sospetti quando ancora il Pnrr non c’era che i Comuni sono in grande difficoltà a spendere le risorse, lo dico da un Comune che ha ricevuto molti finanziamenti, ed è riuscito ad intercettarne molti, e si trova lo stesso a decidere quale scadenza rischiare di bucare perché poi alla fine i tempi sono questi”.

Niccolò Gramigni