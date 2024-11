Al Forum del turismo di Firenze la top ten della spesa sui Pos

Firenze, 9 novembre 2024 - Nella top 10 delle province italiane in cui quest'estate i viaggiatori stranieri hanno speso di più su Pos fisici ci sono grandi centri e città d'arte come Roma, Venezia, Napoli, Milano, Firenze e Verona, ma la spesa nelle province di Bolzano, Sassari, Salerno e Brescia ha impattato complessivamente per il 13% sul totale. E' quanto emerso dalla seconda giornata del Forum internazionale del Turismo in corso di Firenze. Carlo Brugnoli, direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale del turismo, nel corso di un panel ha presentato in anteprima alcuni dati che saranno contenuti nel primo Rapporto del Nexi Tourism & Incoming Watch che verrà pubblicato a inizio 2025, frutto della collaborazione di Nexi e il ministero del Turismo, con il supporto dell'Ont.

"Siamo in grado di tracciare un quadro anche dei trend di consumo - ha detto Brugnoli - con, ad esempio, i viaggiatori europei che concentrano le proprie spese su ristorazione, Gdo e costi legati ai loro spostamenti (carburante, pedaggi, treni), mentre i nordamericani spendono prevalentemente nel food e i sud-est asiatici e arabi nel lusso". Il direttore dell'Ont ha sottolineato che "la Toscana si conferma meta turistica molto apprezzata anche oltre al capoluogo, con le sue colline e la costa che insieme sono valse il 5% del transato totale in Italia nell'estate di quest'anno".