Export calzature, in Toscana -12,9% nel primo semestre del 2023

Firenze, 18 settembre 2023 - L'export dell'industria calzaturiera della Toscana nel primo semestre 2023, tra calzature e componentistica, con 1,3 miliardi di euro vede una flessione del 12,9% in valore rispetto allo stesso periodo 2022. Lo afferma in una nota Assocalzaturifici spiegando che la Toscana è la terza regione italiana per export calzaturiero, con una quota del 19,8% sul totale Italia. Secondo l'associazione, il regresso dell'export regionale è da interpretare "anche alla luce di dinamiche puramente distributive attuate dalle multinazionali del lusso, con il forte calo della Svizzera a favore di invii diretti ai mercati finali, senza transito nei depositi elvetici, e la spedizione all'estero di merce prodotta in Toscana effettuata da altre regioni". Le prime 5 destinazioni dell'export toscano, che coprono il 69% del totale, sono risultate Svizzera (-39%), Usa (-5,8%), Francia (+27,4%), Cina (133,8%) e Paesi Bassi (+13,7%). Sono crollati i flussi verso Russia e Ucraina, con un -32,3% complessivo rispetto ai livelli dello scorso anno già pesantemente colpiti dallo scoppio della guerra.