Cittadini soffocati dal caro bollette, e c’è chi si rifugia nei centri commerciali per scaldarsi

Firenze, 1 marzo 2025 – Una bolletta da 650 euro a fronte di una pensione da 1.050. Quando Luigi, pensionato fiorentino di 73 anni, ha ricevuto la fattura del suo gestore dell’energia elettrica, è rimasto senza parole. Così, insieme alla moglie, ha trovato un metodo alternativo per scaldarsi senza accendere i termosifoni: passare le giornate nei centri commerciali. L’unico modo per stare al caldo senza spendere. E’ solo uno dei casi arrivato sui tavoli di Federconsumatori Toscana che rilancia il problema del caro bollette, sempre più diffuso soprattutto tra gli anziani con pensioni minime.

Cittadini soffocati dal caro bollette (foto archivio Ansa)

“Io per pagare le bollette ho dovuto tagliare sulla spesa – racconta invece Elvira, vedova di 81 anni, residente al Galluzzo – A gennaio mi è arrivata una bolletta del gas di 590 euro, il doppio rispetto all’anno scorso. Da allora passo i miei pomeriggi al circolino, così risparmio sulla luce e sul riscaldamento”. Il caro energia sta mettendo in ginocchio i pensionati che non arrivano a mille euro al mese. Secondo Federconsumatori Toscana, solo nell’ultimo trimestre (dicembre 2024 - febbraio 2025) sono stati 373 gli anziani che si sono rivolti agli sportelli dell’associazione per segnalare difficoltà nel pagamento delle bollette. Tra questi, 145 hanno tra i 65 e i 70 anni, 107 tra i 70 e i 75, 109 tra i 75 e gli 80, mentre 12 hanno un’età compresa tra i 55 e i 75 anni.

Per affrontare il problema, il 54% di chi cerca aiuto ha dichiarato di limitare il riscaldamento a non più di due ore al giorno. Il 22% cerca di ottimizzare l’uso degli impianti, mentre il 24% ha trovato veri e propri escamotage per sfuggire al freddo: trascorrere il tempo in centri commerciali, supermercati, case del popolo o circoli ricreativi, oppure fare lunghe visite a parenti e amici.

“C’è chi ci ha detto che va a casa di un’amica ogni pomeriggio per bere un tè, semplicemente per stare al caldo”, racconta Laura Grandi, presidente Federconsumatori Toscana. Una situazione che preoccupa e che, secondo Grandi, richiede risposte urgenti. “Molti anziani ci chiedono aiuto per capire come poter far fronte a bollette insostenibili – spiega –. Spesso si perdono nella burocrazia e hanno difficoltà a richiedere la rateizzazione dei pagamenti o a districarsi tra le offerte dei vari gestori. Purtroppo, in molti casi, pagano cifre da capogiro pur di non rischiare il distacco delle utenze”.

Il caro bollette non è solo un problema economico, ma anche sociale. La solitudine e il disagio si sommano alla difficoltà economica, portando tanti anziani a cercare soluzioni creative per sopravvivere all’inverno senza compromettere la loro dignità. “Non possono essere lasciati da soli – conclude Grandi –. Servono misure concrete per tutelare chi, con una pensione minima, non può permettersi neanche il diritto al riscaldamento“.