Alla fiorentina Alpha General Contractor il premio “Industria Felix”

Firenze, 16 maggio 2024 - L’adozione di buone pratiche per la costruzione di un futuro più sostenibile, inclusivo e innovativo. Questa la motivazione con cui a cento imprese rappresentanti del made in Italy è stato conferito il premio “Industria Felix”, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nell’aula magna dell’Università Luiss Guido Carli, nell’ambito dell’edizione interregionale dedicata al Centro Italia e alla Sardegna. Tra queste anche la fiorentina Alpha General Contractor srl, che si propone come contraente unico, ovvero una società che sviluppa le funzioni di progettazione, costruzione e coordinamento di tutte le fasi realizzative. Nata nel 2019 Alpha General Contractor si prefigge l’obiettivo di organizzare le esperienze e competenze del gruppo maturate negli anni al fine di gestire tutte le attività operative nel campo del construction management, sia per le società del gruppo a cui appartiene sia per conto terzi. “Un premio che ci regala grande soddisfazione, perché testimonia di un impegno e di un’attenzione costante alla qualità e allo sviluppo del settore in un’ottica di sostenibilità”, ha dichiarato l’amministratrice unica di Alpha, Asmaa Gacem. Il ministro da parte sua ha sottolineato come queste imprese premiate abbiano saputo affrontare le sfide dell'innovazione digitale, la transizione ecologica e l’internazionalizzazione, che sono le chiavi indispensabili a garantire una crescita sostenibile e duratura.