E’ il 4 agosto. estate in città? È ‘Condominio mania’ tra serie Tv e romanzi

Firenze, 3 agosto 2024 - I condomini sono dei veri e propri microcosmi: negli spazi comuni avvengono incontri casuali, ci si scambiano saluti e, a volte, con brevi conversazioni si condividono frammenti di vita altrui. Altresì nei condomini si vive una convivenza regolata da una serie di norme, esplicite ed implicite, che garantiscono l’armonia. Per questa loro composizione su più livelli, i condomini possono diventare sfondi interessanti per l’ambientazione di narrazioni originali e ogni dettaglio - da una lettera lasciata nella cassetta della posta a una festa rumorosa, da un cane che abbaia ad una lite tra vicini - può diventare spunto per una storia. Nel corso degli anni, romanzi, film e serie televisive hanno esaminato le complesse e multiformi relazioni che si possono instaurare tra inquilini, vicini, custodi e amministratori offrendo anche una prospettiva unica sulla vita urbana contemporanea. Laserwall, la prima azienda di bacheche digitali per i condomini, propone una guida di letture e di serie TV in cui le storie sono ambientate proprio in condomini, per accompagnare le giornate estive di chi non è ancora partito per le vacanze e per intrattenere coloro che sono già sotto l’ombrellone. “I condomini offrono un ricco tessuto narrativo perché sono degli spazi ben definiti in cui si concentrano persone con background professionali, culturali e demografici totalmente diversi e con dinamiche interne tra i vari attori coinvolti (custodi, amministratori, inquilini) molto interessanti, al confine tra formalità e socialità. Sono inoltre dei luoghi che riflettono i cambiamenti sociali e tecnologici, in grado di rispondere all’evoluzione delle esigenze dei propri residenti e a conservarne segretamente le storie personali e comunitarie” dichiara Salvatore Dolce, CEO e founder di Laserwall. Le serie tv più iconiche: da Melrose Place a 2 broke girls. Numerose sono le serie tv in cui i condomini e gli appartamenti, oltre a fungere da sfondi per le vicende dei protagonisti, diventano anch’essi personaggi degli show, contribuendo all'atmosfera e al successo delle sitcom stesse, rimanendo impressi nella memoria degli spettatori. Melrose Place: la serie di 7 stagioni, girata all’inizio degli anni ‘90 e nata da un crossover dello show di successo Beverly Hills 90210, è perfetta per un tuffo in un passato non troppo lontano. Il titolo dello show corrisponde al nome del complesso di appartamenti situato a West Hollywood (Los Angeles) che ospita i numerosi personaggi della serie. Il condominio è al centro della trama, al suo interno le vite dei residenti si intrecciano, ognuno con le proprie peculiarità, problematiche esistenziali, sogni e aspirazioni tipiche di ragazzi che si apprestano a superare la soglia dei trent’anni, tra aspettative e incertezze. Friends: questa popolare sitcom americana, girata tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio del nuovo millennio, è riuscita a unire più generazioni creando un vero e proprio fandom di affezionati spettatori. La serie, con le sue dieci stagioni, segue le avventure di un gruppo di sei amici: Phoebe, Rachel, Ross, Chandler, Monica e Joey ed è ambientata a New York, principalmente in due appartamenti situati sullo stesso piano. Il condominio di Friends, tra feste “incandescenti”, ospiti indesiderati e vicini stravaganti, diventa il fulcro dell’intero show, perfetto per chi è in cerca di una serie-comfort che faccia sentire “a casa”. Will & Grace: tra i primi prodotti televisivi ad avere protagonisti dichiaratamente omosessuali, ha portato la tematica sul piccolo schermo e sfidato le convenzioni dell’epoca; questa attenzione all’inclusività ha contribuito al successo della serie, oggi considerata tra le più rivoluzionarie del secolo. Lanciata nel 1998 e ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan, lo show di undici stagioni segue le divertenti vicende private e lavorative dei protagonisti che condividono un appartamento: l’avvocato Will e l’arredatrice di interni Grace, a cui si affiancano i co-protagonisti Jack e Karen. Il mix di battute taglienti, slapstick comedy e commento sociale non deluderanno chi è alla ricerca di una serie capace di andare controcorrente. 2 broke girls: tra le sitcom più audaci per la pungente ironia delle protagoniste, lo show è adatto a coloro che non disdegnano un po’ di black humor. Come si può intuire dal titolo le protagoniste, Max e Caroline, non hanno una grande disponibilità economica e dividono lo spartano appartamento di Max a New York. Il condominio pullula di personaggi particolari, tra tutti spicca Sophie Kachinsky, una donna polacca dalle abitudini a dir poco insolite. Nel corso delle sei stagioni, realizzate tra il 2011 e il 2017, l’appartamento diventa quasi un personaggio della serie, protagonista di continui disagi strutturali e ospiti sempre più insoliti. New girl: protagonista di questa divertente serie tv, prodotta dal 2011 al 2018, è Jess Day, una ragazza che decide di trasferirsi in un nuovo appartamento in cerca di conforto dopo una delusione sentimentale. Ad accoglierla trova Nick, Schmidt e Winston, tre ragazzi che, seppure all’apparenza insensibili, si rivelano poi degli amici preziosi. Nel corso delle sette stagioni della serie tra litigi, drammi e triangoli amorosi, i quattro diventano un gruppo sempre più unito, tanto eterogeneo quanto affiatato. Attorno ai protagonisti orbitano Coach, Cece e i vicini di casa che contribuiscono a infittire ulteriormente la trama, già ricca di avvenimenti e personaggi. I libri da non perdere: da “Il condominio” a “Storie ordinarie di un condominio milanese”. Visto anche l’aumento di interesse per la lettura durante l’estate, in particolare di romanzi contemporanei e gialli1, Laserwall ha selezionato i titoli più interessanti e che si potrebbero definire “condominiali”, ideali per avere una prospettiva originale sulle sfide della convivenza, sulla bellezza della diversità umana e sulla complessità delle interazioni sociali e degli ambienti urbani. "Il condominio" di James Graham Ballard: teatro di questo classico della letteratura distopica, pubblicato nel 1975, è un grattacielo londinese di vetro e cemento di 40 piani e dotato di più di mille appartamenti in cui l’organizzazione del condominio riflette la società, con i piani bassi destinati alle classi sociali inferiori e quelli superiori ai ceti sempre più benestanti. Un improvviso black out trasformerà l’elegante condominio in un luogo privo di regole e di civiltà, innescando una serie di conseguenze drammatiche. Una lettura dallo stile provocatorio da non perdere per gli amanti dei romanzi di fantascienza. "L'eleganza del riccio" di Muriel Barbery: il romanzo ambientato in un lussuoso condominio parigino in cui abitano famiglie dell’alta borghesia e intellettuali, ha come protagonista Renée, una portinaia dall’aspetto “trasandato” che nasconde la sua vera intelligenza ai residenti del palazzo. Sarà l’arrivo di un nuovo inquilino ad esporre, nel corso della storia, le sue vere qualità e a trovare “l’eleganza racchiusa nel riccio”. Il romanzo è stato pubblicato nel 2006 e affronta l’attuale tema dell’apparenza e dell’isolamento sociale; un’intrigante lettura per riflettere sugli equilibri tra condòmini, perfetto per chi è alla ricerca di nozioni filosofiche sull’essenza stessa della società condominiale. "L'appartamento" di Danielle Steel: un appartamento nel quartiere Hell’s Kitchen di New York, condiviso da quattro giovani donne, è il fil rouge di questo romanzo. Tra flirt, serate in compagnia ed imprevisti, l’abitazione diventa uno spazio intimo, in cui potersi esprimere liberamente e senza filtri, al riparo dalle aspettative della vita nella Grande Mela. Sostenendosi a vicenda, tra sogni da realizzare e preoccupazioni della vita di tutti i giorni, le ragazze vivono momenti indimenticabili e costruiscono ricordi unici tra le mura di casa tanto da diventare il simbolo del profondo legame d’amicizia che unirà le quattro per sempre. Il romanzo, pubblicato nel 2017, non può mancare tra le letture degli amanti delle storie tutte al femminile. "Un appartamento a Parigi" di Guillaume Musso: un tranquillo palazzo nel centro della città di Parigi fa da sfondo ad un affascinante mistero. Madeleine, una giovane poliziotta inglese, decide di trasferirsi in un appartamento del condominio dopo vari casi irrisolti e, per una serie di coincidenze, si trova a dividere l’appartamento con uno scrittore teatrale. Durante la convivenza i due scoprono che l’appartamento apparteneva in precedenza al celebre pittore Sean Lorenz, morto l’anno prima, e che tre quadri da lui lasciati in eredità nel suo testamento risultano attualmente scomparsi. Affascinati dal suo genio e dagli enigmi che ne avvolgono la vita, i due protagonisti decidono di unire le forze per ritrovare le opere dell’artista. Pubblicato nel 2017, questo avvincente thriller appassionerà gli amanti dei romanzi gialli. “Storie ordinarie di un condominio milanese” di Maria Luisa Miscioscia: una raccolta di 8 racconti conduce in un affascinante viaggio alla scoperta della Milano degli anni ‘70. Le vicende si svolgono in un’epoca di fermento politico, caratterizzata da un futuro incerto che influenza le vite degli 8 protagonisti, ognuno intento a vivere la propria piccola rivoluzione personale tra i diversi piani del condominio. Il libro, pubblicato nel 2021, rievoca le atmosfere uniche degli anni '70 e verrà sicuramente apprezzato sia dai nostalgici del decennio che dagli abitanti della città lombarda che potranno riconoscersi nei luoghi descritti.