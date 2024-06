Da Firenze a Tours, assegnato il premio Leonardo da Vinci

Firenze, 2 giugno 2024 - Grande evento a Tours per l’edizione 2024 del Premio Internazionale Leonardo da Vinci, ideato e istituito dal Rotary Club Firenze nel 1975 e giunto alla 49esima edizione. Il conferimento del prestigioso riconoscimento si è tenuto nella splendida sala del Consiglio del Municipio di Tours, sabato 25 maggio. In questa occasione il Conte di Parigi Jean d’Orleans ha premiato la giovane pittrice Maria Anita Gaube, alla presenza di 150 partecipanti provenienti dagli undici Club europei aderenti al Premio: oltre al Rotary Club Firenze, i Club di Amsterdam, Atene, Bruxelles, Copenhangen, Dublino, Madrid, Londra, Vienna, Wurzburg e Tours, che quest’anno ha ospitato l’iniziativa. Emanuela Masini, del Rotary Club Firenze e Segretario Generale del Premio anche quest’anno ha dato un inestimabile contributo all’organizzazione dell’iniziativa. Il Premio viene conferito ogni anno a giovani studiosi o artisti di età non superiore ai 35 anni che abbiano dato consistenti prove di successo in campo artistico, scientifico o letterario. La giovane pittrice Maria Anita Gaube, insignita del riconoscimento, si sta affermando anche fuori della Francia riscuotendo una forte attenzione per i suoi quadri pieni di luce, colori e immagini oniriche apprezzati per la capacità di esprimere l’arte della Touraine con un messaggio universale. Nella splendida cornice del Castello di Amboise, sulle rive dalla Loira sono proseguiti gli eventi rotariani: d’obbligo la visita alla cappella Saint-Hubert, da poco restaurata. Uno scrigno di storia, sede della tomba di Leonardo da Vinci. Si è poi fatta visita allo splendido giardino che ricorda i giardini rinascimentali italiani. Il Premio “Leonardo da Vinci”, promosso dal Past President Pier Francesco Scarselli, è stato istituito nel 1975 in occasione del cinquantenario della Fondazione del Rotary Club Firenze e viene conferito ogni anno a giovani studiosi che si sono distinti nelle discipline del “Genio Universale”. Ispirandosi alla figura di Leonardo, il premio è divenuto internazionale; per primo aderì il Rotary Club di Tours, Club operante nella regione dove Leonardo concluse la sua vita. Subito dopo si unirono i Rotary Club di Atene e Vienna e successivamente, quelli di Madrid, Bruxelles, Würzburg, Amsterdam, Londra e Dublino. La XLIII edizione del premio avrà luogo a Madrid nei giorni dal 19 al 21 maggio 2017 e sarà organizzata dal Rotary Club Madrid.