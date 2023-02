Uffizi, Schmidt: "Gennaio record con 282mila ingressi"

Firenze, 6 febbraio 2023 - "Vediamo che le nostre misure per la destagionalizzaizone stanno funzionando benissimo. Abbiamo appena concluso gennaio come mese con più visitatori nella storia delle Gallerie degli Uffizi, con 282.532 presenze. Non solo il 110% in più rispetto all'anno scorso, ma addirittura un 28% in più rispetto al 2019 che era l'anno del record assoluto, con circa 4,4 milioni di presenze in tutto l'anno. Noi siamo molto ottimisti che quest'anno potremo superare questo record, ce lo dicono tra l'altro anche le prenotazioni".

Lo ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, a margine della presentazione della mostra 'Eleonora di Toledo e l'invenzione della corte dei Medici a Firenze', a Palazzo Pitti. Schmidt ha sottolineato che, nonostante l'annuncio dell'aumento del biglietto (in alta stagione) non si è verificata una minor richiesta, “al contrario è proprio esplosa la richiesta dei biglietti e quindi anche per quanto riguarda le prenotazioni siamo messi molto molto bene e abbiamo decisamente più prenotazioni rispetto al 2019 anche per l'alta stagione".

Niccolò Gramigni