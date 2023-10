Teatrodante Carlo Monni, la nuova stagione spicca il volo

Firenze, 2 ottobre 2023 - Delicato, gentile e rispettoso. È il volo leggero ed esile dell'airone l'immagine scelta dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti per la nuova stagione di prosa del Teatrodante Carlo Monni, che si rinnova nella continuità, con la neopresidente Ornella Mercuri e la nuova direttrice generale Sandra Gesualdi, e la conferma alla direzione artistica di Andrea Bruno Savelli. Creare empatia, comunità e cittadinanza attiva sono gli imperativi categorici di un programma che propone dal 18 novembre al 18 aprile dieci spettacoli, due eventi speciali e tanti ospiti del panorama nazionale.

"L'obiettivo primario resta quello di unire le tre realtà amministrate dalla Fondazione: il teatro, il museo e la biblioteca con il suo archivio sull'editoria per l'infanzia - sottolinea la direttrice generale Sandra Gesualdi - Il sogno tangibile è far uscire ancor di più Campi da Campi, creando un polo culturale in relazione con i comuni adiacenti e attrattivo verso le realtà culturali del paese".

Commedia, divulgazione, teatro d'impegno ed omaggi ad autori amati dal pubblico sono il cuore di un percorso che si apre ad ottobre con una doppia anteprima: la mise en espace de "Il Barone Rampante" da parte di Andrea Bruno Savelli, che celebra il centenario della nascita di Italo Calvino, e il ritorno in patria di una campigiana doc, Chiara Francini, protagonista insieme ad Alessandro Federico della storica pièce di Dario Fo e Franca Rame "Coppia aperta, quasi spalancata", adattata dal regista Alessandro Tedeschi.

Tanti i titoli e gli ospiti attesi, a partire dall'attrice nominata agli Ubu Anna Della Rosa, che recita in forma di monologo il best seller "Accabadora" di Michela Murgia, e dalla star di Romanzo Criminale e Squadra Antimafia Marco Bocci, in scena con "Lo zingaro", storia di un pilota sconosciuto legato ad un mito della Formula 1 come Ayrton Senna. Passano dal cinema al palcoscenico anche Francesco Montanari e Cristiano Caccamo con la prima toscana di "Sesto potere", dedicato alle fake news, mentre porta la firma prestigiosa di Anthony McCarten - autore premio Oscar per "L'ora più buia", "Bohemian Rhapsody " e "La teoria del tutto" - lo spettacolo "I due papi", interpretato da Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo.

Impegno ma anche genere, con Francesca Chillemi alle prese con un pericoloso stalker nel thriller psicologico "Il giocattolaio", e Antonio Milo e Adriano Falivene che danno voce e corpo al brigadiere Maione e al femminiello Bambinella nel progetto "Mettici la mano", ispirato al romanzo giallo di Maurizio De Giovanni e alla fortunata serie televisiva "Il commissario Ricciardi". Genere, ma anche tanta umanità, con il ritratto di amore, verità e condivisione di Leo Gullotta e del suo compagno di vita Fabio Grossi, fianco a fianco nella commedia "In ogni vita la pioggia deve cadere", e il monologo su Caravaggio della premiata coppia formata da Francesco Niccolini e Luigi D'Elia.