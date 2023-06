Firenze. Riapre il Forte Belvedere. Restyling e la mostra 'Melma'

Firenze, 23 giugno 2023 – Riapre a fiorentini e turisti il Forte Belvedere. Ed è una gran bella notizia. Riapre con due novità. La mostra 'Melma' di Nico Vascellari e con un nuovo look, grazie ad un intervento di riqualificazione di 300mila euro.

La mostra

L'esposizione, gratuita e visitabile dal 24 giugno all'8 ottobre, contiene opere inedite, dalle sculture ai video. Promossa dal Comune di Firenze e organizzata da Mus.e, la mostra è a cura del direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti. Si tratta della prima tappa di un progetto della durata di un anno che l'artista ha pensato per la città di Firenze e che coinvolgerà alcuni dei suoi luoghi più emblematici come piazza della Signoria, Palazzo Vecchio e Museo Novecento.

All'esterno del Forte, sui bastioni e nel giardino, sono installate nove opere scultoree, fusioni in alluminio, della serie Horse Power (2023), accompagnate da due video, Fossil of Experience (2023) e Horse Power (2019), presentati all'interno delle "cannoniere" e da un'opera, Falena (2022), allestita sulla facciata della palazzina. Le sale interne sono occupate da un percorso espositivo con oltre 30 opere, molte di queste inedite.

Nella seconda tappa del progetto, da ottobre, saranno piazza della Signoria, Palazzo Vecchio e il Museo Novecento a esporre una serie di opere, tra cui una nuova installazione per l'Arengario, una performance site-specific ideata dall'artista per il Salone dei Cinquecento e una serie di lavori nella sede delle ex-Leopoldine.

"È sempre un enorme piacere tornare ad aprire il Forte di Belvedere con mostre di arte contemporanea di assoluto rilievo - ha detto il sindaco Dario Nardella -. In questo caso siamo ad inaugurare la prima esposizione di un percorso articolato che porterà Nico Vascellari non solo al Forte ma anche in piazza della Signoria e nei musei di Palazzo Vecchio e Museo Novecento".

“Ho sempre parlato dell’arte come una pesca a mani nude nel fango, dove è possibile trovare ciò che non conosci ma che tenti di riconoscere – ha affermato Vascellari -. La melma richiama per ognuno di noi qualcosa di pasticciato, paludoso ma rimanda anche ad alcune mitologie per le quali tanto la foschia quanto la melma sono portali che permettono l’accesso al magico e al misterioso”.

Il restyling

La riapertura estiva del Forte Belvedere è servita anche per vedere il completamento dei lavori di restyling. Gli interventi hanno coinvolto principalmente la palazzina medicea e l’Orologio, ovvero la meridiana sulla facciata sud. Come riporta una nota di Palazzo Vecchio le quattro facciate della Palazzina Medicea, a fronte del nulla osta della Soprintendenza, sono state restaurate con materiali e tecniche compatibili improntati a garantire la massima compatibilità con i materiali costitutivi storici e con i prodotti utilizzati nelle varie fasi dell’intervento, che non compromettono l’integrità del materiale sottostante. Per le parti in pietra forte presenti in facciata, si spiega ancora dal Comune, “è stata eseguita un’accurata revisione, pulitura ed il consolidamento, per restituire alla pietra le sue caratteristiche originarie”.

Sono stati inoltre restaurati e revisionati le architravi ed i colonnati presenti sui prospetti sud e nord. Oltre al restauro della facciata sud è stato poi eseguito un intervento sulla Torre dell'Orologio, con la rimessa in funzione dell'orologio, della campana e la sostituzione della lancetta.

Niccolò Gramigni