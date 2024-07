Le note-capolavoro dei Pink Floyd con l’Orchestra regionale della Toscana

Firenze, 18 luglio 2024 – Sono iniziati mercoledì sera i concerti del Musart Festival Firenze 2024 al Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Toscana inserito nella lista dei siti patrimonio dell’Unesco, già luogo di rappresentazioni ed eventi a beneficio dei Medici e della loro corte. Sul palco i Pink Floyd Legend, band che da vent’anni rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, e l’Orchestra della Toscana, tra le più apprezzate compagini italiane, per una speciale versione di “The Dark Side of the Moon”.

Il grande ensemble, formato dai nove componenti della band e dai venti elementi d’orchestra, ha riproposto il capolavoro del gruppo britannico in una nuova veste, fondendo gli arrangiamenti originali con i colori più classici di archi e ottoni, restituendo l’irrinunciabile anima rock dell’album arricchita con il tocco epico di un’orchestra classica.