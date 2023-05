Penelope di Bridgerton è in vacanza a Firenze

Firenze, 22 maggio 2023 – Se i fan lo avessero saputo prima, avrebbero sicuramente invaso la città per cercare di strapparle un autografo o farsi un selfie con lei. Domenica 21 maggio, intorno alle ore 17, l’attrice Nicola Coughlan, famosa per il suo ruolo di Penelope nella serie tv di successo mondiale Bridgerton, è stata avvisata in centro a Firenze.

Penelope in vacanza a Firenze

‘Lady Whistledown’ si è fermata per gustare un aperitivo alla Zeffirelli’s Tea Room Bar & Restaurant, in piazza San Firenze. E ora la protagonista della serie Netflix pluripremiata e seguita in tutto il mondo si trova per qualche giorno in vacanza a Firenze prima di riprendere i suoi progetti lavorativi.

Nicola Coughlan, chi è l’attrice

Nicola Coughlan, 36 anni, è un’attrice di origini irlandesi. Famosa nel Regno Unito, è diventata di fama mondiale grazie alla serie tv Netflix Bridgerton. Entrata a far parte del cast nel 2019, la Coughlan interpreta il ruolo di Penelope Featherington, una refrattaria debuttante figlia minore di una famiglia di nuovi ricchi nella Londra di inizio Ottocento.