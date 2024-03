Pasquetta a Villa Bardini con la caccia al tesoro botanico

Firenze, 19 marzo 2024 - Una giornata alla scoperta di un importante patrimonio botanico, artistico e culturale per bambine, bambini e per gli adulti che li accompagnano. Torna la Pasquetta all’insegna della caccia al tesoro botanico, il 1° aprile, nella splendida cornice del giardino di Villa Bardini. L’iniziativa all’interno del progetto di Grandi Giardini Italiani, promossa dalla Fondazione parchi monumentali Bardini e Peyron, ente strumentale di Fondazione Cr Firenze, porterà grandi e piccoli alla scoperta della natura, dei luoghi e delle curiosità del bellissimo giardino. All’ingresso, tutti i visitatori riceveranno una mappa con cui esplorare il giardino raggiungendo luoghi particolari dove osservare, cercare, costruire e risolvere quesiti. Una volta completato il percorso, i partecipanti otterranno il certificato di botanico e un premio sorpresa. L’iniziativa, a cura di Stazione Utopia, rivolta a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, si terrà il 1° aprile al Giardino Bardini in due diverse fasce orarie, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. La partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria.