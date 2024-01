Paolo Hendel in "Niente panico!", dal 25 al 27 gennaio al Teatro Puccini di Firenze

Firenze, 22 gennaio 2024 - Paolo Hendel sarà in scena al Teatro Puccini di Firenze con il nuovo spettacolo "Niente panico!" da giovedì 25 a sabato 27 gennaio alle ore 21. Il nuovo monologo, scritto insieme a Marco Vicari con la regia di Gioele Dix, è un viaggio esilarante tra paure pubbliche e private, per raccontare una contemporaneità che, per la prima volta, mette in dubbio la sopravvivenza della specie umana sul pianeta Terra.

Per quanto riguarda i biglietti il costo è di 25 euro per il primo settore, di 20 per il secondo. La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.